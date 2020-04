Transaksi Nontunai McDonald's Melonjak Selama Pandemi Covid-19

UNTUK membatasI penularan virus korona lewat uang tunai, Mc Donald's mendukung inisiasi Bank Indonesia (BI) menggencarkan kebijakan penggunaan nontunai saat pandemi covid-19. Restoran cepat saji ini telah bekerjasama dengan Youtap Indonesia, perusahaan teknologi yang memiliki fokus layanan membantu pelaku usaha, untuk terus mendorong adopsi transaksi digital.

Berdasarkan data, kenaikan pada transaksi non-tunai pada layanan drive-thru McDonald's ini mulai terjadi semenjak minggu pertama pengumuman pandemi. Kini, porsinya naik hingga 4 kali lipat dengan rata-rata nilai transaksi harian naik sekitar 170%.

Saat ini, McDonald's menitikberatkan pada layanan McDelivery, drive-thru dan take-away yang semuanya tanpa kontak langsung untuk mendukung langkah pemerintah dalam melakukan social distancing guna mencegah laju penyebaran covid-19.

"Solusi digital non-tunai dari Youtap sangat mendukung inisiatif non tunai kami dan memberikan keleluasaan kepada pelanggan dalam melakukan pembayaran. Dengan transaksi yang cepat dan aman melalui solusi Youtap ini, kami juga melihat kenaikan yang signifikan untuk penggunaan non tunai pada transaksi drive-thru di masa pandemi ini," kata Yanti Lawidjaja, Direktur IT dan Keuangan, McDonald's Indonesia, Kamis (16/4).

Youtap Indonesia telah mengembangkan solusi digital untuk McDonald's Indonesia, yang sudah terintegrasi dengan beberapa penerbit uang elektronik seperti LinkAja dan ShopeePay dan juga dengan aplikasi reward Cashback.

Solusi dengan scanner khusus ini telah terintegrasi untuk transaksi di kasir counter, self ordering kiosk (SOK), dan drive-thru. Metode transaksi ini sangat aman digunakan pada saat pandemi covid-19 ini karena transaksi dilakukan non-tunai yang tanpa kontak dan pertukaran media.

"Dengan diberlakukannya status PSBB di beberapa kota, kami memberikan dukungan penuh dengan penambahan pembayaran lainnya di McDonald's dalam waktu dekat," kata Herman Suharto, CEO Youtap Indonesia.

Sebelumnya, Youtap juga mencatat adanya kenaikan transaksi non-tunai pada merchant-merchant lainnya di seluruh Indonesia hingga 129%, menyusul perubahan kebiasaan konsumen yang lebih memilih pembayaran non-tunai di masa pandemi covid-19. (E-3)