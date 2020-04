Atlet One Ikut Penggalangan Dana Lawan Covid-19

SEJUMLAH atlet tarung bebas akan berpartisipasi di acara One World: Together At Home yang digelar oleh One Championship (One).

Acara tersebut sebenarnya merupakan festival musik global yang juga akan diramaikan oleh sejumlah musisi dunia seperti Lady Gaga, Billie Eilish, Chris Martin, Charlie Puth, John Legend, Elton John, Stevie Wonder, hingga Paul McCartney.

Sementara atlet tarung bebas One yang akan tampil diantaranya ialah, Brandon Vera, Demetrious Johnson, Aung La N Sang, Vitor Belfort, Angela Lee, dan Alain Ngalani. Mereka akan berbagi kegiatan berolahraga di rumah dan menjawab pertanyaan dari penggemar.

"One World: Together At Home merupakan serangkaian konser tanpa kontak serta konten online untuk membantu mengumpulkan dana melawan covid-19 dan menginspirasi orang-orang di seluruh dunia untuk tetap di rumah, berada di dalam ruangan, dan menjaga jarak sosial," kata One dalam keterangan resminya, Kamis (16/4).

"Acaranya akan berlangsung pada Minggu (19/4) pukul 01.00 WIB dan disiarkan di laman Facebook One dan One Super App. Siaran ulangnya juga ada di Facebook, Youtube, dan One Super App selama 24 jam," kata One lagi yang juga mengatakan acara tersebut akan dipandu oleh Jimmy Fallon, Stephen Colbert, dan Jimmy Kimmel. (R-3)