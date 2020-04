JOOX Bakal Tayangkan Konser Virtual

LAYANAN streaming musik JOOX akan menayangkan secara langsung kolaborasi penampilan dari para artis dan musisi internasional yang dibuat dan dikurasi oleh WHO dan Lady Gaga lewat konser virtual "One World: Together At Home" pada tanggal 19 April.

"JOOX Music bangga dapat menjadi bagian dari inisiatif global yang menyatukan banyak musisi dan artis, juga penggemar musik dan masyarakat di seluruh dunia untuk berkolaborasi melawan virus corona," kata Vice President International Business Group Tencent, Poshu Yeung melalui keterangannya, Kamis (16/4).

Penggemar musik di Indonesia dapat menyaksikan acara ini selama total delapan jam penuh di JOOX pada 19 April mulai pukul 01.00 WIB, dengan pembagian dua segmen acara masing-masing enam dan dua jam.

Selain Indonesia, JOOX akan menyiarkan tayangan ini secara langsung dan serentak di Hong Kong, Macau, Malaysia, Myanmar, Thailand dan Afrika Selatan.

"One World: Together At Home" merupakan acara yang menunjukkan persatuan dan kebersamaan dari semua orang yang terimbas efek dari pandemi COVID-19 dan diinisiasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan pengisi acaranya dikurasi oleh Lady Gaga.

Konser virtual ini nantinya akan menampilkan pertunjukan dari para musisi dan artis dunia, seperti Alicia Keys, Billie Eilish, Andrea Bocelli, Charlie Puth, Chris Martin, Taylor Swift, Niall Horan, dan Shawn Mendes.

Selain musik, tayangan ini akan menampilkan beberapa cerita langsung dari para pekerja medis yang terjun bekerja merawat pasien dari seluruh dunia. (OL-12)