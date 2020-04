Lazada Rambah Pasar e-Sport

BEKERJA sama dengan Evos Esports, kini platform belanja daring Lazada menyediakan berbagai peralatan gim.

Evos merupakan organisasi esports yang berbasis di Jakarta. Mereka membentuk tim-tim esports dari berbagai gim. Dengan kerja samanya bersama Lazada, kini mereka memiliki lapak di platform belanja daring tersebut.

"Ada beberapa hal yang harus dikembangkan di industri e-sport. Salah satunya ialah infrastruktur. Termasuk jaringan telko atau internet. Selain itu, soal payment, dan ketiga, ketersediaan e-commerce," ungkap co-founder Evos Esports, Hartman Harris Christian, dalam konferensi pers virtual, Rabu, (15/4).

VP Marketing Lazada Indonesia Sawitri Hertoto mengungkapkan, sejak awal tahun ini penjualan produk yang berhubungan dengan mobile gaming men. Meski demikian, ia juga memberikan catatan data tersebut tidak bisa diklaim karena serta merta e-sport.

Tahun lalu Newzoo, penyedia analisa gim dan e-sport melaporkan pengguna smartphone di Indonesia mencapai lebih dari 82 juta.Pemain gim mobile di Indonesia mencapai lebih dari 52 juta dan menempatkan Indonesia di ranking dunia ke 17 terbanyak pemain gim mobile.

Selama setahun ke depan, bukan hanya kerja sama bisnis yang menjadi fokus antara Evos dan Lazada, melainkan juga mencari bakat-bakat atlet e-sport baru untuk gim Mobile Legends dan Free Fire. Ada 500 tiket audisi dengan masing-masing gim memikiki kuota 250 tiket yang dijual di Lazada.

Peserta akan diseleksi dan nantinya hanya akan ada dua orang pemenang dari masing-masing divisi, satu pemenang akan bergabung dengan EVOS divisi Mobile Legends Academy (try out selama satu bulan) dan satu pemenang akan bergabung dengan EVOS divisi free fire (try out selama satu bulan). (M-4)