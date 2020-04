Twice akan Rilis Video Dokumenter di Youtube

VIDEO dokumenter tentang grup idola K-pop Twice yang berjudul Twice: Seize the Light akan hadir di YouTube Originals pada 29 April 2020.

Laman The Korea Times, belum lama ini, mengungkapkan video itu terdiri dari delapan episode dan bisa diakses lebih dari 80 negara.

Video berisi cerita perjalanan kesembilan personel Twice itu akan dihadirkan sejak mereka menjadi peserta pelatihan, debut sebagai idola K-Pop, hingga pandangan lebih dekat saat mereka menggelar tur konser di Amerika Utara yang merupakan bagian dari rangkaian Twice World Tour 2019: Twicelights.

Sebagai promosi untuk dokumenter ini, para personel grup itu akan mengadakan acara jumpa penggemar Premiere Live Stream pada 28 April 2020 pukul 14.00 waktu Korea Selatan.

Acara ini juga menjadi ajang untuk berinteraksi dengan penggemar global secara daring.

Twice memulai debut mereka pada 2015 melalui program audisi Mnet Sixteen. Mereka perlahan meluncurkan lagu-lagu populer antara lain Like OOH-AHH (2015), LIKEY (2017) dan, FANCY (2019). (OL-1)