Di Rumah Saja, HBO Berikan Tontonan Gratis

HBO memberikan tambahan insentif bagi Anda yang patuh menjalankan aturan tetap berada di rumah selama pandemi covid-19. Seluruh season pertama dari beberapa serial HBO Original dan HBO Asia Original bisa diaksesn secara gratis selama 1 bulan mulai 15 April di HBO Go, tanpa perlu registrasi dan berlangganan.

Serial yang bisa Anda akses gratis di HBO Go termasuk serial-serial legendaris seperti The Sopranos, The Wire, dan Succession.

Begitu juga serial komedi seperti Ballers, Barry, Silicon Valley, dan Veep.

Adapun serial HBO Asia Original yang bisa Anda saksikan salah satunya adalah Folklore, antologi horor yang tiap episodenya mengambil cerita rakyat dari Indonesia, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura dan Thailand

Selain itu, ada juga Inivisible Stories, MIss Sherlock, The Teenage Psychic, dan The World Between Us.

Untuk penggemar film dokumenter, Anda bisa menonton McMillion$, Jane Fonda in Five Acts, dan The Inventor: Out for Blood in Silicon Valley. (RO/OL-1)