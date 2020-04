Gula Pasir Langka harga Melambung di Kota Depok

BAHAN kebutuhan pokok di lima pasar tradisional di Kota Depok, Jawa Barat mulai langka. Diantaranya gula pasir, gas elpiji 3 kilogram, minyak goreng dan pembersih lantai. Kalaupun ada harganya naik dari biasanya.

Dari penelusuran Media Indonesia di Pasar Cisalak, Pasar Tugu, Pasar Agung, Pasar Musi Pasar Sukatani dan Pasar Kemiri Muka, Jalan Arif Rahman Hakim, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Beji, Kota Depok, harga gula pasir saat ini mencapai Rp20 ribu per kilogram. Padahal pekan lalu, harganya masih Rp15 ribu, harga itupun sudah di atas harga eceran tertingi (HET) yang ditetapkan pemerintah Rp12.500/kg.

Begitu dengan harga gas elpiji ukuran 3 kilogram mengalami kenaikan dari tadinya Rp22 ribu per tabung menjadi Rp25 ribu per tabung.

Harga minyak goreng dari tadinya Rp22 ribu per kilogram naik menjadi Rp25 ribu per kilogram. Harga superpel (pencuci lantai) dari tadinya Rp12 ribu per kemasan besar, menjadi Rp15 ribu.

Tambok, pedagang kebutuhan pokok di Pasar Cisalak mengatakan harga gula pasir sudah naik sejak sepekan ini. Langkanya gula pasir di pasar tradisional karena tidak ada pasokan dari distributor.

Di pasar Agung, Pasar Tugu, Pasar Sukatani, Pasar Musi dan Kemiri Muka gula pasir sudah langka sejak dua pekan terakhir sehingga mengalami kenaikan sekitar Rp3000-Rp5000 per kilogram. Termasuk harga gas elpiji timbangan 3 kilogram, minyak goreng dan pembersih lantai.

Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pasar Cisalak Sutisna mengatakan stok gula pasir menipisi. " Memang langka," ujanya. (OL-13)