Polda Metro Jaya Bangun Dapur Umum Selama Pandemi Covid-19

Polda Metro Jaya dibantu Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia mendirikan dapur umum untuk masyarakat. Dapur umum tersebut dibangun guna merespons pandemi covid-19 yang terjadi.

Kepala Badan Pemeliharaan Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Agus Andrianto bersama Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sujana hari ini, Rabu (15/4) mengecek langsung persiapan dapur umum yang didirikan Korps Bhayangkara.

"Dapur umum ini sendiri diadakan dalam rangka membantu masyarakat yang memang butuh, yaitu lapisan bawah, untuk memenuhi kebutuhannya," kata Nana di Jakarta, Rabu (15/4).

Ada tujuh dapur umum yang dibangun di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Dapur umum itu tersebar di Taman Sari, Tanjung Priok, Kampung Melayu, Kebayoran Lama, Kemayoran, Johar Baru, dan Tambun Selatan.

Nana mengatakan bahwa dapur umum tersebut menyediakan makan siang dan makan malam bagi warga sekitar.

"Setiap hari bisa sampai sekitar 400-500 porsi. Layanan ini dilakukan door to door juga take away. Yang kita harapkan adalah mereka tetap menjaga physical distancing," tandas Nana.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kombes Yusri Yunus mengatakan makanan kepada masyarakat dibagikan secara gratis hingga pandemi covid-19 berakhir.

"Sampai dengan selesai covid-19. Ini juga menyangkut masalah PSBB, banyak yang work from home, dan ada pula masyarakat yang mengalami kesulitan. Ini salah satu bentuk empathy building yang dilakukan kepolisian saat ini," tandas Yusri.