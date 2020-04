Ini 8 Jenis Makanan yang Patut Dikonsumsi di Masa Pandemi

DI tengah kasus pandemi covid-19 terus meningkat, aktivitas seperti mencuci tangan, menjaga jarak sosial, berolahraga, dan tidur yang cukup, adalah kunci untuk memutus rantai persebaran virus.

Selain itu, mempertahankan pola makan yang sehat juga dapat membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh Anda, sehingga dapat menurunkan risiko tertular.

Berikut adalah delapan makanan sehat yang direkomendasikan oleh para ahli gizi yang dapat Anda konsumsi di masa pandemi ini, yang kami sarikan dari berbagai sumber.

1. Paprika merah

Paprika adalah sayuran kaya vitamin C. Menurut Departemen Pertanian AS, satu mangkuk paprika merah mengandung sekitar 211% dari nilai vitamin C harian Anda. Kandungan tersebut dua kali lebih banyak daripada yang terkandung dalam jeruk (106%).

Sebuah studi tahun 2017 yang diterbitkan di National Institutes of Health menemukan bahwa vitamin C berkontribusi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Vitamin C mendukung berbagai fungsi sel dan dapat menurunkan risiko infeksi saluran pernapasan. Vitamin ini juga dapat membantu pertumbuhan dan perbaikan jaringan dalam tubuh Anda.

2. Brokoli

Brokoli juga kaya akan vitamin C. Setengah mangkuk Brokoli dapat mencukupi 43% dari nilai vitamin C harian Anda.

Brokoli mengandung dengan phytochemical dan antioksidan yang juga dapat meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita. Selain itu, Brokoli juga mengandung vitamin E, dan berbagai zat antioksidan lain yang dapat membantu melawan bakteri dan virus.

3. Buncis

Buncis mengandung banyak protein terutama asam amino, yang merupakan nutrisi terpenting yang diperlukan oleh tubuh. Asam amino membantu prosss regenerasi jaringan tubuh serta merupakan senyawa penting yang juga berfungsi mensintesis dan memelihara enzim tubuh.

Menurut Academy of Nutrition and Dietetics, buncis juga memiliki kandungan zinc yang membantu membangun sistem kekebalan tubuh.

4. Stroberi

Dengan menikmati setengah mangkuk stroberi maka Anda akan mendapatkan 50% dari kebutuhan vitamin C harian anda.

Vitamin C dalam stroberi sangat bagus untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan dapat membantu melindungi sel-sel dari kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas.

5. Bawang putih

Bawang putih tidak hanya merupakan kunci utama untuk memunculkan rasa dalam suatu masakan, tetapi juga mengandung banyak manfaat untuk kesehatan, seperti menurunkan tekanan darah dan mengurangi risiko penyakit jantung.

Bawang Putih juga dapat meningkatkan kekebalan tubuh, karena mengandung senyawa belerang dengan konsentrasi tinggi yang dapat membantu melawan beberapa infeksi.

Di masa lalu, bawang putih digunakan sebagai obat untuk penyakit-penyakit ringan seperti pilek dan batuk.

Dalam sebuah studi tahun 2001 yang diterbitkan di Advances in Therapy, para peneliti merekomendasikan bawang putih sebagai salah satu obat herbal untuk menangkal flu.

6. Jamur

Meskipun paparan sinar matahari adalah sumber vitamin D terbaik, kita juga bisa mendapatkannya dari beberapa bahan makanan, salah satunya adalah jamur.

Sebuah penelitian tahun 2018 mengenai jamur menemukan bahwa kandungan vitamin D dalam tumbuhan ini ternyata dapat membantu meningkatkan penyerapan kalsium, yang baik untuk kesehatan tulang, dan juga dapat menurunkan risiko kanker.

7. Bayam

Bayam adalah sayuran yang kaya akan vitamin C dan penuh dengan antioksidan yang dapat membantu regenerasi sel dalam tubuh . Bayam juga memiliki kandungan beta karotin yang merupakan komponen terpenting yang dapat meningkatkan kekebalan tubuh.

8. Yogurt

Terakhir adalah Yogurt, Yogurt merupakan sumber probiotik yang bagus untuk tubuh. Probiotik adalah bakteri baik yang dapat membantu mengoptimalkan sistem kerja pencernaan.

Studi terbaru tentang probiotik ini juga menemukan fungsi lain dari probiotik yang ternyata efektif untuk melawan penyakit flu dan infeksi saluran pernapasan. (M-4)