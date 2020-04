Sutradara 'Bloodshot' akan Garap Film Sci-Fi 'Influx'

DAVID S.F. Wilson, yang memulai debutnya sebagai sutradara film Bloodshot, saat ini dikabarkan akan menggarap film bergenre fiksi ilmiah Influx.

Film yang akan diproduksi Sony Pictures itu merupakan adaptasi novel berjudul sama keluaran tahun 2014 karya Daniel Suarez.

Influx berkisah tentang seorang fisikawan yang dikurung di penjara teknologi tinggi saat ia akan membuat terobosan mengejutkan.

Saat ini, naskah film tersebut tengah dikerjakan Zak Olkewicz. Zak juga menulis naskah untuk film adaptasi Fear Street yang seharusnya dijadwalkan rilis awal Juni tahun ini. Sementara itu, Wilson yang menyutradarai debut film fiturnya di Bloodshot, kali ini lebih berperan pada bagian efek visual.

Dikutip dari Hollywood Reporter, Wilson memang memiliki ketertarikan mendalam pada novel-novel fiksi ilmiah. Sebelumnya, ia terlibat dalam pengerjaan efek visual untuk Avengers: Age of Ultron (2015), dan dua film dari saga Star Wars, The Old Republic (2010), dan The Force Unleashed II.