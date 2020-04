Orang Kaya Didata untuk Bantu Warga Terdampak Covid-19

PEMERINTAH Kota Padang tengah mendata warganya yang berkecukupan. Hal ini bertujuan untuk membantu warga lain yang kurang mampu dan terdampak virus korona (Covid-19).

"Kebijakan pemerintah untuk tidak beraktifitas di luar rumah dan dampak yang ditimbulkan akibat wabah ini telah memberi dampak buruk terhadap perekonomian masyarakat karena tidak lagi bisa berusaha dan memenuhi kebutuhan sehari-hari," jelas Wali Kota Padang, Mahyeldi Ansharullah, Rabu (15/4).

Dikatakan Mahyeldi, guna menanggulangi masalah tersebut, warga yang terkena dampak ekonomi perlu segera diberi bantuan. Karena terbatasnya dana pemerintah, sambung dia, perlu diminta bantuan kepada orang yang dianggap berkecukupan atau kaya atau dermawan.

"Kita minta di masing-masing RT mendata dan mencatat mereka yang berkecukupan, by name by adress berserta nomor handphone," imbau Mahyeldi.

Mahyeldi berharap, musibah pandemi Covid-19, dapat mengetuk hati siapa saja membantu warga yang terdampak.

"Harapan kita dengan kejadian ini akan terwujud kebersamaan, saling tolong menolong, menjaga persatuan dan bela negara," ucapnya.

Hingga kemarin, pasien positif Covid-19 di Padang menjadi 33 orang, dari 48 positif untuk keseluruhan Sumatra Barat.

Beberapa hari belakangan, bantuan pun sudah mulai mengalir dari pihak swasta atau sejumlah pengusaha. Bantuan tersebut diserahkan kepada Pemerintah Kota Padang, Selasa (14/4), untuk kemudian disalurkan kepada mereka yang membutuhkan.

Tercatat, lima pengusaha di Padang menyerahkan bantuan kepada Wali Kota Padang di kediaman dinasnya. Bantuan berupa sembako, Alat Pelindung Diri (APD), dan lainnya itu diterima Wali Kota Padang Mahyeldi Ansharullah.

"Alhamdulillah, bantuan datang silih berganti. Terima kasih atas kepeduliannya terhadap musibah yang terjadi," kata Wali Kota saat menerima bantuan dari lima pengusaha tersebut.

Lima perusahaan yang menyerahkan bantuannya di antaranya yakni Lile Chocolate, CV Maju Harapan Jaya, PT Itan Sukses Inspirasi, CV Teratai Mekar, PT Dipo Internasional Pahala Otomotif, serta Bu Yeti.

Priscilla Raisa yang mewakili seluruh pengusaha tersebut, menyebut bahwa bantuan diberikan kepada mereka yang terdampak Covid-19. Terutama bagi mereka yang berada di garda terdepan, seperti petugas kesehatan dan lainnya.

"Kita berikan bantuan ini supaya mereka tetap semangat," jelas pemilik Lile Chocolate itu. (OL-6)