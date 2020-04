Sumbangan Peralatan Medis Terus Berdatangan

SINAR Mas Land terus menyalurkan bantuan ke berbagai pihak untuk membantu menangkal penyebaran virus korona (covid- 19). Pengembang properti itu kali ini menyerahkan bantuan berupa 500 rapid test kit (RTK) ke Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Provinsi Kepulauan Riau.

“Bantuan ini diharapkan dapat menghambat penyebaran covid-19 di Kota Batam. Kami berharap masyarakat dapat mene rapkan pola hidup bersih dan sehat dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer),” kata Golf Division Head Sinar Mas Land, Steven Japari, dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Senin (13/4).

Steven secara simbolis menyerahkan 500 RTK kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi di Kantor Pemkot Batam. Di kesempatan sama, Pemkot Batam juga menerima 210 ribu liter hand sanitizer dari Yayasan Temasek yang merupakan bagian dari Temasek Holdings asal Singapura bekerja sama dengan TNI-Polri, Tuan Sing Holding Limited, Sinar Mas, dan Sinar Mas Land.

Selanjutnya, cairan hand sanitizer tersebut akan didistribusikan kepada warga Batam dengan bantuan TNI, Polri, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), serta relawan Sinar Mas Land.

Setiap keluarga di 64 kelurahan akan mendapatkan sebanyak 500 ml hand sanitizer. Namun, mereka diwajibkan membawa botol bersih sendiri. Penggunaan botol milik sendiri merupakan bagian dari campaign bring your own bottle clean atau #BYOBclean. Program #BYOBclean saat ini diterapkan di Singapura dan Batam.

Terpisah, PT Pertamina (persero) Retail Riau bersama Satgas BUMN Peduli Penanganan Covid-19 menyerahkan bantuan peralatan medis senilai Rp300 juta kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau.

Bantuan peralatan medis tersebut berupa 650 unit alat pelindung diri (APD), 150 liter hand sanitizer, dan 10 tabung elpiji ukuran 50 kg. Penyerahan bantuan dilakukan di posko gugus tugas covid-19 Gedung Daerah Riau, Kota Pekanbaru, kemarin.

Turut hadir dalam kegiatan itu Gubernur Riau Syamsuar, Sales Manager PT Pertamina Retail Riau Henry Eko, Rektor Universitas Riau Profesor Aras Mulyadi, perwakilan dari Rumah Sakit Universitas Riau Sumiarti, Direktur RSUD Petala Bumi, dan perwakilan dari Satgas BUMN Peduli Penanganan Covid-19 Provinsi Riau.

Di Bali, asosiasi perbankan yang tergabung dalam Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Provinsi Bali memberikan bantuan berupa 75 baju hazmat, 5.000 sarung tangan, 2 thermogun, dan 50 lusin masker kain untuk RSUP Sanglah.

Bantuan tersebut diserahkan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Trisno Nugroho, dengan didampingi para pemimpin perbankan dan pengu rus BMPD Provinsi Bali. (RK/OL/LD/YH/JI/SS/JL/N-3)