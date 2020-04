Korban Tewas Akibat Covid-19 di AS Lewati Angka 25 Ribu

KEMATIAN akibat covid-19 di Amerika Serikat (AS), Selasa (14/4), telah mencapai 25.300 atau naik dua kali lipat dalam tempo satu minggu, ketika para pejabat memperdebatkan cara membuka kembali kegiatan perekonomian tanpa memicu kembali wabah.

AS, negara dengan populasi terbesar ketiga di dunia, melewati angka tertinggi untuk kedua kalinya pada Selasa (14/4) dengan lebih dari 600 ribu kasus dilaporkan atau tiga kali lebih banyak dari negara lain.

Pada Senin (13/4), AS melaporkan sekitar 1.500 kematian baru, jauh di bawah hitungan minggu lalu sekitar 2.000 kematian setiap 24 jam.

Kematian di AS meningkat sekitar 1.700 pada Selasa (14/4) dengan beberapa negara bagian belum melaporkan.

Pekan ini, kematian telah meningkat sekitar 7% per hari rata-rata dibandingkan dengan 14% minggu lalu dan 30% pada sejumlah hari pada Maret. Kasus positif covid-19, minggu ini, naik rata-rata 5% per hari dibandingkan dengan 7,8% pada minggu lalu dan 30% per hari pada Maret.

Bahkan ketika wabah terburuk tampaknya telah berlalu di AS, negara itu perlu pengujian yang lebih luas sebelum ekonomi dapat dibuka kembali, kata para pejabat kesehatan.

Pembatasan ketat tinggal di rumah pada 94% dari populasi untuk mengekang penyebaran penyakit telah merugikan perekonomian.

Penutupan itu membuat ekonomi AS mungkin kehilangan US$25 miliar per hari dalam bentuk produksi yang hilang, kata Presiden Federal Reserve St Louis James Bullard. (OL-1)