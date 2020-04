AS Hentikan Pendanaan untuk WHO

PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan dia telah menginstruksikan pemerintahannya untuk menghentikan pendanaan untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Dia mengatakan WHO telah gagal dalam tugas dasarnya dalam merespons wabah virus korona.

Trump menuduh badan PBB itu salah dalam mengelola dan menutupi penyebaran virus setelah virus itu muncul di Tiongkok. Menurutnya, WHO harus dimintai pertanggungjawaban. Sebelumnya, Trump menuduh WHO condong terhadap Tiongkok.

"Saya mengarahkan pemerintahan saya untuk menghentikan pendanaan sementara dilakukan tinjauan untuk menilai peran Organisasi Kesehatan Dunia dalam salah kelola dan menutupi penyebaran virus korona," kata Trump dalam konferensi pers di Gedung Putih, seperti dikutip dari BBC, Rabu (15/4).

"WHO gagal dalam tugas dasarnya dan harus dimintai pertanggungjawaban," tambahnya. Amerika adalah penyandang dana tunggal terbesar WHO, menyediakan US$400 juta tahun lalu, hanya di bawah 15% dari total anggarannya.

"Dengan pandemi covid-19, kami memiliki keprihatinan mendalam apakah kemurahan hati Amerika telah dimanfaatkan sebaik mungkin," kata Trump.

AS adalah negara yang paling parah terkena dampak pandemi virus korona dengan 592.743 kasus dan 25.239 kematian. (BBC/A-2)