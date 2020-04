Tetap di Rumah, Lionsgate Putar Empat Film Gratis di Youtube

LIONSGATE akan memutar empat film mereka secara gratis di YouTube setiap Jumat malam. Hal itu bertujuan mendukung masyarakat tetap di rumah semasa pandemi virus korona.

"Lionsgate Live! Akan mengisi malam dengan film," tulis pengumuman yang ditulis Lionsgate, dikutip Variety, Selasa (14/4).

Keempat film tersebut adalah The Hunger Games, La La Land, John Wick dan Dirty Dancing. The Hunger Games akan menjadi film perdana yang diputar secara gratis mulai Jumat (17/4).

"A Night at the Movies akan dimulai dengan pertunjukan The Hunger Games pada Jumat ini mulai pukul 18.00," sambungnya.

Pada pekan selanjutnya, Lionsgate akan memutar Dirty Dancing, tepatnya pada Jumat (24/4). Kemudian dilanjutkan La La Land pada 1 Mei 2020 dan diakhiri pemutaran film John Wick pada 8 Mei 2020.

Program yang dicanangkan Lionsgate ini sudah mendapat sokongan dari Fandango, Asosiasi Nasional Pemilik Teater, AMC Theatres, Regal dan Cinemark Theatres.

Lionsgate juga akan memberikan sumbangan untuk membantu para pekerja industri film yang terdampak virus korona melalui Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation. (OL-1)