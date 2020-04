Workers, Serial Terbaru dari HBO Asia

HBO Asia merilis serial terbaru mereka, Workers. Serial yang dikerjakan oleh tim di balik serial peraih Golden Bell Awards, The World Between Us, akan menampilkan aktor kenamaan Christopher Lee dan Alex Ko.

Workers akan ditayangkan di stasiun televisi HBO pada 10 Mei pukul 20.00 WIB. Pemutaran perdana akan menghadirkan dua episode dan selanjutnya satu episode.

Serial enam episode berdurasi satu jam yang menggunakan Bahasa Tiongkok itu menceritakan tentang sekelompok pekerja konstruksi yang bermimpi menjadi orang kaya.

Mereka memilih menggunakan model cepat-jadi-kaya yang berlebihan hanya untuk membodohi diri mereka sendiri. Terlepas dari kebodohan ini, para pekerja yang ceria ini tetap selalu optimistis. Tidak ada yang dapat mengentikan upaya mereka menjadi kaya melebihi impian liar mereka.

Pengambilan gambar dilakukan di sebuah area konstruksi di Taiwan, Workers menampilkan sejumlah bintang seperti Christopher Lee, Alex Ko, Yu An-Shun, Miao Ke-Li, Hsueh Shih-Ling, Peggy Tseng, Summer Meng, Tseng Chin-hua, Queenie Fang, Chloe Xiang, dan Penny Lin.

"Dengan 20 karya HBO Asia Original sampai hari ini, WarnerMedia meningkatkan investasinya terhadap konten lokal yang relevan di tahun ini," kata Clement Schwebig, Managing Director of WarnerMedia Entertainment Networks, Southeast Asia, Pacific and China, yang mengoperasikan HBO di Asia.

"Produksi original Taiwan, mulai dari The Teenage Psychic hingga The World Between Us, bukan hanya mendapatkan pengakuan secara internasional namun juga mengambil hati para penggemar di seluruh kawasan dan di luar Asia. Para penggemar menantikan lebih banyak lagi penayangan HBO Asia Original pada tahun ini, termasuk tayangan produksi Taiwan yang dimulai dengan Workers," imbuhnya. (RO/OL-1)