Lagu-lagu Patriotik untuk Tenaga Medis Saat Pandemi Covid-19

Tema lagu romantis tenggelam selama masa krisis virus covid-19. Para musisi Mesir ikut terjun dalam pertempuran melawan pandemi covid-19 dengan melantunkan lagu-lagu patriotik dan penuh harapan.

Sampai hari ini penyakit virus covid-19 telah menginfeksi sekitar 2 juta orang Mesir. Hampir 120.000 orang meninggal dunia karena covid-19.

Media terkemuka dan pengiklan besar terus meningkatkan kampanye kesadaran melawan penyakit ini. Bersama mereka, pencipta lagu juga berlomba-lomba mengikuti tren tersebut. Penulis lagi memilih topik baru tersebut untuk menjadi tema utama lagu pop ciptaan mereka.

Namun, ada pula pencipta lagu bertema sarkastik dan lucu. Misalnya Stay Home dan Wash Your Hands. Selain itu, ada yang menciptakan lagu bertema keagamaan dan patriotik.

Baca juga: Piramida Giza Tampilkan Pesan Semangat Melawan Covid-19

Tren ini menjadi peluruh lelah atau syair pujian untuk para dokter dan tenaga medis yang berjuang di lini depan pertempuran melawan covid-19.

Ternyata lagu-lagu yang memuji dan menunjukkan rasa terima kasih kepada para dokter dan staf medis tidak hanya ngetop di Mesir saja. Secara berlahan, tren ini juga melanda di berbagai negara Arab. Lagu Entou Amalna (You're Our Hope) karya Ragheb Alama dari Libanon dan Thabtah Hal-Deirah (This Country is Solid) milik Nabil Shuail asal Kuwait.

Tiga lagu Mesir yang dirilis minggu ini mendominasi playlist, yaitu pop, indie, dan shaabi. Ketiga lagu tersebut didukung oleh berbagai sponsor.

Lirik yang ditulis oleh Omar Taher menggambarkan dokter sebagai pejuang agama dan pemberani. Dia menuliskan lirik dalam bentuk maqsoum (bentuk turunan dari genre Baladi Mesir tradisional) yang populer. (Ahramonline/OL-14)