Penayangan Film Animasi Soul Diundur ke November

AKIBAT pandemi covid-19, penayangan film animasi produksi Pixar x Disney, Soul, diundur dari yang semula 19 Juni menjadi 20 November 2020.

Seperti dikutip Hollywoodreporter.com, Pergeseran jadwal ini berimbas pada mundurnya jadwal rilis film Disney lainnya, Raya and The Last Dragon. Semula, Raya akan tayang pada 25 November, bergeser menjadi 12 Maret tahun depan.

Soul berkisah tentang guru sekolah menengah Joe Gardner (Jamie Foxx) yang bermimpi menjadi musisi jazz profesional. Setelah Joe mendapat kesempatan untuk menjadi pembuka di Half Note Club, ia mengalami kecelakaan yang membuat jiwanya terpisah dari tubuhnya.

Jiwanya kemudian dipindahkan ke ‘You Seminar,’ suatu pusat tempat jiwa-jiwa berkembang dan mendapatkan gairah sebelum dipindahkan ke anak yang baru lahir. Ketika mengetahui bahwa dirinya masih hidup, Joe meminta sesama jiwa (disulih suara oleh Tina Fey) untuk membantunya mendapatkan jiwanya kembali ke tubuhnya. Namun, permintaan Joe ditolak meskipun dia secara tidak sengaja melibatkan ‘rekannya’ itu ketika mereka jatuh dari terowongan yang menghubungkan ke Bumi.

Film ini disutradarai dan ditulis oleh Pete Docter bersama Mike Jones dan Kemp Powers. Adapun mereka yang terlibat sebagai penyulih suara antara lain Questlove, Phylicia Rashad, dan Daveed Diggs. (M-4)