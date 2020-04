Cokelat Daur Ulang Bagimu Negeri untuk Tim Medis Covid-19

GRUP musik Cokelat membawakan lagu Bagimu Negeri untuk tim medis Indonesia yang bekerja menangani pandemi virus korona atau covid-19. Lagu nasional ciptaan Kusbini itu dinilai selaras dengan perjuangan tim medis.

"Terbersit dalam diri saya untuk bergerak, #kreatifdirumah berkreasi guna memberikan semangat kebersamaan dan antusias positif kepada bangsa Indonesia. Saya memilih lagu Bagimu Negeri ciptaan Kusbini untuk kami aransemen ulang," kata Edwin Marshal Sjarif, gitaris Cokelat.

"Lagu ini punya makna besar dalam menggambarkan pengabdian semua rakyat Indonesia khususnya tim medis dalam berbakti kepada Ibu Pertiwi," lanjutnya.

Peran tim medis sebagai garda terdepan mengetuk band Cokelat membuatkan lagu bagi mereka. Lagu ini juga sebagai jembatan Cokelat menggalang dana untuk kebutuhan para tim medis. Video musik mereka juga telah dirilis melalui Instagram Cokelat Band Official.

"Kami tahu kalau di garda depan sana, pasukan medis kita butuh logistik yang selain langka juga sangat membutuhkan biaya. Kami tergerak menggalang dana, karena hanya itu yang bisa kami lakukan. Kami tidak mau hanya tinggal diam," kata Ronny Febry Nugroho, pemain bas Cokelat.

Grup musik yang digawangi Edwin, Ronny, Ernest Ferdiyan Syarif, dan Axel Andaviar ini juga mengajak sejumlah seniman lintas profesi membawakan Bagimu Negeri. Mereka adalah Aiu Ratna, Nova Rianty, Buluk "Superglad", Oncy "Ungu", Sigit Wardana, Disko Pantera, Rio Febrian, Morgan Oey, Imel "Ten 2 Five".

Aktor Gading Marten juga turut serta bersama Darius Sinathrya, Donna Agnesia, Tanta "Arah Music", Andre "Siksa Kubur", Arie Dagienkz, Tara Adia, Pia Fellini, Che "Cupumanik", Zefanya Siahaan, Shae, Asmara Abigail, Tantri "Kotak", Briana Simorangkir, Ferdy Tahier "Elemen", Deirda Tahier, dan Sansan "Pee Wee Gaskins".

Kin "The Fly", Nicky Astria, Nirina Zubir, Wulan Guritno, The Riot Club, Melody Alcassia, Ovy "/rif", Keisha Andaviar, Ibam Gilbram, Astri Welas, Galih Rahardja, Ibran Gibran, Andy "/rif", Nathania Jualim, Iman "JRocks", Yaya "The Winner", Iga Massardi, Josaphat "KILMS", Lie Andi, Electrooby, serta sejumlah tim medis yakni Anggi PRasetyo, Muhammaf Luthfi Salmi, Adhitua Prawira, Robi Nopal, WAma Indallahi Khair, Nurul Warmati, dan I Made Wiryawan.

Ajakan berdonasi dari Cokelat melalui laman kitabisa.com/cokelatlawancorona. Hasil donasi akan digunakan untuk membantu tim medis Covid-19 memenuhi kebutuhan APD layak. (OL-1)