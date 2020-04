Jeremy Lin Janjikan Rp15,7 Miliar untuk Atasi Covid-19

MANTAN guard NBA Jeremy Lin, pemain Asia-Amerika pertama yang memenangkan gelar NBA, janjikan sumbangan dana sebesar US$1 juta (sekitar Rp15,7 miliar) untuk mengatasi wabah covid-19.

Pebasket berusia 31 tahun yang performanya bersama New York Knicks pada 2012 dijuluki Linsanity akan mendonasikan dana sebesar US$500 ribu dan mengatakan akan menyamai semua donasi lain hingga sebesar US$500 ribu.

Lin yang kini membela Beijing Ducks di Liga Basket Tiongkok (CBA) setelah menjadi juara NBA bersama Toronto Raptors, bulan lalu, mengecam Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang disebutnya bersikap rasis karena menyebut covid-19 sebagai 'penyakit Tiongkok'.

Covid-19 pertama kali muncul di Tiongkok pada Desember sebelum menyebar ke seluruh dunia dan menjadi pandemi.

Lin, Senin (13/4), menulis di laman daring The Players' Tribune berjudul The Darkness Has Not Overcome It.

"Salah satu cara menjadi cahya dalah mendukung organisasi yang melakukan kerja penting di masa krisis ini," ungkap Lin.

"Selama hidup saya, saya diperlakukan berbeda karena saya Asia," imbuh Lin. "Saya ditanya apakah saya bisa melihat, saya diminta pulang ke Tiongkok. Bahkan di puncak era Linsanity, saya masih saja jadi bahan lelucon."

Lin berada di Beijing menunggu dimulainya kembali musim CBA setelah krisis kesehatan di Tiongkok. Dia mengajak semua warga dunia, tanpa memperhatian ras atau negara, untuk bersatu.

"Tidak ada yang tahu betapa menghacurkannya krisis ini. Kita harus bekerja keras untuk kembali seperti semula dalam waktu yang lama. Namun, dalam prosesnya, kita memiliki banyak kesempatan untuk menjadi cahaya," pungkasnya. (AFP/OL-1)