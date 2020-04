IHSG Rebound, Pasar Nantikan Suku Bunga Acuan BI

PERGERAKAN Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada pembukaan perdagangan Selasa (14/4), berhasil rebound dan menapaki zona hijau.

Berdasarkan pantauan Media Indonesia pada pukul 09.00 WIB, IHSG naik 0,39% atau 17,95 poin di level 4.641,84. Hasil ini sangat menggembirakan, setelah IHSG pada penutupan perdagangan Senin (13/4) betah di zona merah, dan terpantau turun 0,54% atau 25,19 poin di level 4.623,89.

Meski mengalami kenaikan terbatas, analis Artha Sekuritas Indonesia, Dennies Christoper Jordan, memperkirakan IHSG akan kembali terkoreksi dengan area support sekitar 4.591-4.558. Sementara area resistance, IHSG akan berada pada rentang 4.692 hingga 4.658.

Sentimen yang akan memengaruhi IHSG pada hari ini ialah pengumuman suku bunga acuan oleh Bank Indonesia. Namun, perkembangan pandemi virus korona (covid-19) juga masih memberi tekanan terhadap indeks.

"Pergerakan IHSG masih dibayangi perkembangan covid-19 dan pernyataan Bank Indonesia terkait suku bunga," kata Dennies dalam risetnya.

Seperti diketahui, Bank Sentral dijadwalkan mengumumkan kebijakan BI 7 Days Reverse Repo Rate pada hari ini. Keputusan itu diambil dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang sudah digelar sejak kemarin.

Riset Valbury Sekuritas juga memprediksi pergerakan IHSG pada hari ini relatif terbatas. Hal itu disebabkan katalis positif bagi pasar di tengah covid-19, masih mendominasi sentimen pasar. Selain itu, sentimen dari pasar saham luar negeri juga dinilai cukup berdampak.

“Itu akhirnya bisa mengakibatkan IHSG kembali berpeluang melemah. Ditambah dengan kondisi pasar saham AS ditutup menurun pada perdagangan kemarin," bunyi riset Valbury Sekuritas.

Menurut Valbury Sekuritas, sentimen pasar dari dalam negeri kali ini berkutat pada harga gas industri per 1 April, yang turun menjadi US$ 6 per MMBTU di tengah pandemi covid-19. Penurunan harga gas industri memberikan konsekuensi sangat besar terhadap APBN.

Harga gas bisa turun, namun dengan skenario kompensasi terhadap penurunan subsidi di sektor BBM dan listrik. Artinya, ada pengurangan subsidi di sektor kelistirikan. Oleh karena itu, perlu dilakukan subsquencing yang sangat hati-hati. Pengurangan pos ini menyangkut keberlangsungan APBN. Sebab, mengambil beban yang tidak efisien dari perekonomian dalam bentuk subsidi.(OL-11)