Aktris Claudia Kim Umumkan Hamil Anak Pertama

AKTRIS Korea Selatan, Claudia Kim alias KIm Soo Hyun mengumumkan kehamilan anak pertamanya. Melalui agensinya Culture Depot disebutkan aktris yang ikut berperan dalam film Avengers: Age of Ultron dan Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald ini tengah hamil 15 minggu.

"Walau keadaan Claudia sehat dan stabil tapi kami akan lebih hati-hati dalam mengelola jadwal sehari-harinya, terutama dalam menghadiri acara-acara yang terkait dengan pekerjaannya. Terimakasih atas dukungannya," kata agensi tersebut, Selasa (14/4).

Claudia Kim menikah dengan co-fouder WeWork Labs, Cha Min Geun, akhir Desember 2019. Selain dua film Hollywood, Claudia juga dikabarkan akan muncul dalam drama aksi berjudul Chimera. (Soompi/OL-3)