Wabah Covid-19 Menurun di Sejumlah Negara

KORBAN jiwa dari pandemi virus korona telah melambat di beberapa negara yang paling parah dilanda. Spanyol pun bersiap untuk membuka kembali sejumlah pabrik dan perusahaan.

Italia, Prancis, dan Amerika Serikat (AS) mengalami penurunan jumlah kematian akibat covid-19 dalam 24 jam terakhir. Italia sebagai negara Eropa yang paling terdampak melaporkan jumlah korban terendah dalam lebih dari tiga minggu.

Korban meninggal akibat covid-19 di Spanyol telah turun dalam beberapa hari terakhir. Akan tetapi, ketika terjadi sedikit lonjakan pada Minggu, Perdana Menteri Pedro Sanchez memperingatkan negara itu masih jauh dari kemenangan.

Adapun di AS, yang sekarang menjadi negara yang paling parah dilanda pandemi di dunia, pakar penyakit menular Anthony Fauci menyebut soal optimisme yang berhati-hati. “Pandemi covid-19 di A merika Serikat mungkin telah mencapai puncaknya,” ujarnya.

Fauci mengatakan beberapa wilayah di AS akan dapat mulai mengurangi pembatasan pada Mei. Akan tetapi, ia memperingatkan bahwa perekonomian terbesar dunia itu tidak akan langsung kembali bergairah.

Sebelumnya, Presiden AS Donald Trump ingin AS kembali normal pada Paskah, tetapi sebagian besar negara tetap menjalankan penutupan wilayah. Gereja-gereja di AS juga merayakan Paskah melalui internet dan tanpa kerumunan.

Di Spanyol, beberapa pabrik dan perusahaan mulai kembali dibuka, kemarin. Polisi pun membagikan masker di stasiun metro dan kereta. Dua minggu hibernasi ekonomi yang sebelumnya menuai kritik dari beberapa pemimpin regional dan serikat pekerja juga akan dicabut. Namun, sejumlah pembatasan di negara berpenduduk sekitar 47 juta orang itu akan tetap diberlakukan.



Kasus naik di Tiongkok

Tiongkok melaporkan 108 kasus baru covid-19 pada Minggu (12/4), naik dari 99 kasus sehari sebelumnya. Seperti dikutip dari Channel News Asia, kemarin, angka tersebut menandai jumlah infeksi harian terbesar dalam lebih dari lima minggu di Tiongkok di tengah terus meningkatnya pasien yang memasuki negara itu dari luar negeri.

Komisi Kesehatan Nasional Tiongkok mengatakan bahwa ada 98 kasus impor baru, rekor tertinggi dan naik dari 97 sehari sebelumnya, dan 61 pasien tanpa gejala baru lainnya.

Provinsi Hubei juga melaporkan dua kematian akibat covid-19 pada Minggu (12/4). Adapun total jumlah kasus yang dikonfirmasi di Tiongkok sekarang mencapai 82.160, sementara jumlah kematian bertambah dua menjadi 3.341.

Sementara itu, mantan kepala rabi Israel, Eliyahu Bakshi-Doron yang dikenal karena mempromosikan dialog antaragama, meninggal di Rumah Sakit Shaare Tzedek di Jerusalem, Minggu (12/4), karena virus korona.

Seperti dikutip dari situs France24, Bakshi-Doron, 79, dirawat di rumah sakit beberapa hari yang lalu. Ia juga memiliki penyakit lain yang menyebabkan kondisinya memburuk.

Bakshi-Doron yang merupakan Kepala Rabi Israel tahun 1993 dan 2003, meningkatkan keterlibatan dengan para pemimpin Islam dan Kristen. Namun, reputasinya agak ternoda ketika dia dijatuhi hukuman penjara satu tahun karena korupsi dan pelanggaran kepercayaan

pada 2017. (AFP/CNA/X-11)