Doa Ratu Tisha, Sepak Bola kian Membaik

RATU Tisha Destria, resmi mundur dari jabatannya. Hal itu disuarakan langsung oleh Tisha melalui laman Instagram pribadinya, kemarin.

“Melalui surat, saya telah resmi mengundurkan diri dari posisi Sekretaris Jenderal PSSI,” kata Tisha, perempuan pertama sekaligus termuda yang pernah menjadi Sekjen PSSI.

“Pada suatu kesempatan dengan para sahabat saya pernah berkata, hati saya kalau dibelah isinya hanya sepak bola,” ungkap Tisha.

“I have loved you for a thousand years, and I will love you for a thousand more (Saya telah mencintaimu [sepak bola] selama ratusan tahun, dan saya akan mencintaimu ratusan tahun lagi),” kata Tisha.

Tisha mengaku bersyukur pernah berkesempatan bekerja untuk melayani anggota PSSI, pemain, pelatih, wasit, match commissioner, instruktur, dan para pecinta sepak bola sejak 17 Juli 2017.

Dalam suratnya, Tisha berharap sepak bola Indonesia di masa mendatang akan menjadi lebih baik lagi. “Serta selalu menerapkan prinsip fair play, sportivitas, dan law of the game.”

Mundurnya Tisha sudah jadi perbincangan beberapa hari ini. Hal itu muncul setelah pernyataan dari Ketua Umum PSSI Mochamad Iriawan saat melakukan rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi X DPR RI, Rabu (8/4) lalu.

Dalam RDPU tersebut, Iriawan meminta maaf kepada anggota DPR RI, Djohar Arifi n, karena pada kesempatan itu, dibeberkan betapa kecewanya mantan Ketum PSSI itu tidak diberi akses duduk di bangku VIP saat timnas Indonesia tampil di SEA Games 2019 Filipina.

Iriawan saat itu mengatakan Tisha kerap kali terlalu jauh dalam mengambil keputusan. Karena itu, dia membatasi peran Tisha, bahkan untuk sekadar berbicara kepada wartawan. Apalagi kemudian ada jabatan baru di PSSI, yakni wakil sekjen yang dihuni Maaike Ira Puspita.

Wakil Ketua Umum PSSI Cucu Somantri menyayangkan pengunduran diri Ratu Tisha Destria. “Tentu menyayangkan karena dia punya andil terpilihnya kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20. Namun, itu pilihan.

Dia ingin mengabdi di tempat lain, kami tidak bisa mencegahnya,” ujar Cucu di Jakarta, kemarin. Terkait dengan pengisi posisi sekre taris jenderal, Cucu menyebut PSSI segera mengadakan rapat untuk memutuskan hal itu. (Goal/Ant/Mal/R-2)