Sinar Mas Land Serahkan 500 RTK Kepada Kota Batam

SINAR Mas Land masih terus melakukan pemberian bantuan kepada berbagai pihak untuk menangkal penyebaran virus korona atau covid-19. Pengembang properti tersebut kali ini menyerahkan bantuan berupa 500 alat rapid test kit (RTK) kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Senin (13/4).

"Bantuan ini diharapkan dapat menghambat penyebaran covid-19 di Kota Batam. Kami berharap masyarakat dapat menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dengan selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir atau menggunakan cairan pembersih tangan (hand sanitizer)," ujar Golf Division Head Sinar Mas Land, Steven Japari, dalam keterangan tertulis yang diterima Media Indonesia, Senin (13/4).

Steven Japari menyerahkan secara simbolis 500 RTK kepada Wali Kota Batam, Muhammad Rudi di Kantor Pemkot Batam. Selain penyerahan RTK, pada hari ini pula Pemkot Batam mendistribusikan 210 ribu liter hand sanitizer dari Yayasan Temasek yang merupakan bagian dari Temasek Holdings asal Singapura bekerja sama dengan TNI-Polri, Tuan Sing Holding Limited, Sinar Mas, dan Sinar Mas Land.

Cairan hand sanitizer akan didistribusikan kepada warga Batam dengan bantuan TNI, Polri, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia (PSMTI), serta relawan Sinar Mas Land. Setiap keluarga di 64 kelurahan akan mendapat sebanyak 500 ml hand sanitizer. Mereka diwajibkan membawa botol bersih sendiri.

Penggunaan botol milik sendiri merupakan bagian dari campaign bring your own bottle clean atau #BYOBclean. Program #BYOBclean saat ini diterapkan di Singapura dan Batam.

Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan cuci tangan secara teratur dengan sabun dan air sebagai cara yang efektif untuk mencegah penyebaran virus dan kuman lainnya. Jika tidak ada air bersih dan sabun, cairan pembersih tangan menjadi sangat berguna.

Cairan pembersih tangan (hand sanitizer) dari Yayasan Temasek mengandung 0,05% benzalkonium klorida atau BKC merupakan salah satu disinfektan nonalkohol, tidak beracun, serta tidak menyebabkan iritasi pada kulit.

Sebanyak 500 RTK yang diserahkan ke Pemkot Batam menjadi bagian dari 25 ribu RTK yang dibagikan Sinar Mas Land kepada Kementerian Kesehatan dan beberapa pemerintah daerah serta instansi kesehatan. Sebelumnya, Sinar Mas Land memberikan 750 set alat pelindung diri (APD) kepada Pemerintah Provinsi Banten, Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Tangerang Selatan, serta instansi lain. (S-1)