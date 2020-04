Babel Siapkan Rp196,5 M Bantu Masyarakat Terdampak Covid-19

Pemerintah Provinsi Bangka Belitung (Babel) bersama enam kabupaten dan satu kota akan bahu membahu menyiapkan anggaran Rp196,5 miliar untuk membantu 80.574 kepala keluarga (KK) terdampak covid-19.

Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman Djohan mengatakan untuk membantu meringankan beban ekonomi masyarakat terdampak covid-19 di Babel harus secara bersama-sama kabupaten/kota.

"Rapat bersama kabupaten/kota ini, untuk menyepakati besaran anggaran di setiap kabupaten/kota untuk membantu masyarakat terdampak covid-19, sehingga nanti mereka bisa refocusing dan relokasi anggarannya," kata Erzaldi dalam rapat bersama bupati dan wali kota di Lantai III Kantor Gubernur, Senin (13/4).

Menurut Erzaldi, berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dinsos kabupaten/kota dari tahun 2016 hingga sekarang, yang ditetapkan oleh keputusan Mensos, jumlah rumah tangga penerima bantuan adalah sebanyak 80.574 KK.

"Data ini merupakan 40% dari jumlah penduduk Babel dengan penghasilan paling rendah yang merupakan data penduduk miskin dan rentan miskin," ujarnya.

Sebanyak 15% dari data tersebut, lanjut Erzaldi, merupakan penerima bantuan PKH dan BPNT/kartu sembako. Yaitu berjumlah 20,436 KK dan penerima BPNT tanpa PKH sebanyak 23.131 KK.

"Sebanyak 25% atau sekitar 36.910 KK di antaranya merupakan penduduk yang rentan miskin yang tidak mendapatkan bantuan selama ini seperti pekerja yang di-PHK dan lain-lainya," ungkap dia.

"Untuk bantuan PKH dan BPNT Rp512.500 per bulan sedangkan BPNT saja hanya Rp200 ribu per bulan. Nantinya bantuan ini akan kita genapkan menjadi Rp1 juta per bulan setiap KK selama 3 bulan," tuturnya.

Untuk itu, lanjutnya, jika satu KK Rp1 juta per bulan selama 3 bulan, setidaknya dibutuhkan anggaran Rp196,5 miliar. "Bantuan BPNT ini kan Rp200 ribu, jumlahnya ada 23.313 KK berarti kekurangan anggaran Rp800 ribu setiap bulan selama tiga bulan total anggaran di butuhkan Rp55,951 miliar," ulasnya.

Sedangkan untuk jumlah penerima PKH dan BPNT ada 20.436 KK per bulan menerima Rp512.500. Berarti kekurangan anggaran Rp487.500 untuk genap Rp1 juta, sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk 3 bulan adalah Rp29,887 miliar.

"Jumlah penerima bantuan di luar PKH dan BPNT sebanyak 36.910 KK ini belum ada bantuan sama sekali berarti genap Rp1 juta per bulan dikalikan tiga bulan totalnya Rp110,730 miliar," terangnya.

Menurut Erzaldi, jika dijumlahkan setidaknya dibutuhkan anggaran Rp196,5 miliar untuk membantu 80,574 KK terdampak covid-19 yang tersebar di 6 kabupaten/kota.

"Dari Kebutuhan anggaran itu, Babel menanggung 30% -nya atau sekitar Rp58,9 miliar sedangkan sisanya, 70% atau Rp137,5 miliar dibagi ke 6 kabupaten/kota," sebut Erzaldi.

Ia merinci sumber dana Rp137,5 miliar tersebut. Bangka akan mengeluarkan Rp30,6 miliar, Belitung Rp17 miliar, Bangka tengah Rp20,8 miliar, Bangka Barat Rp20,9 miliar, Bangka Selatan Rp13,9 miliar, Belitung Timur Rp16,1 miliar, dan Pangkalpinang Rp17,9 miliar.

"Ini harus disediakan. Alhamdullilah semua kabupaten menyetujuinya, tinggal kita menunggu keputusan dari Kabupaten Bangka. Pemprov Babel pun akan segera membahas refocusing dan relokasi anggaran bersama DPRD untuk mencari anggaran Rp55,9 miliar tersebut," tutup Erzaldi.

Rakor Khusus pembahasan pemberian bantuan untuk masyarakat terdampak covid-19 di Babel dihadiri Bupati Bangka Mulkan, Bupati Bangka Tengah Ibnu Saleh. Sekda Pangkalpinang Radmida Dawam, perwakilan Bangka Barat dan Bangka Selata, Ketua DPRD Babel dan kabupaten/kota, Sekda Provinsi Naziarto.

Rakor ini dipimpin langsung Gubernur Babel Erzaldi Rosman Djohan dan Wagub Abdul Fatah. (RF/OL-10).