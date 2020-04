Film Suicide Squad Masih Sesuai Jadwal

Sutradara Guardian of The Galaxy (GOTG) 3 dan The Suicide Squad, James Gunn mengatakan kedua film tersebut tidak akan terpengaruh oleh penundaan selama pandemi covid-19.

Menjawab pertanyaan para penggemar di akun Twitternya, Gunn mengatakan bahwa film “The Suicide Squad” produksi Warner Bros dan DC Comics sedang berjalan sesuai rencana untuk dirilis pada 6 Agustus 2021.

“Saat ini tidak ada alasan untuk tanggal rilis 'Suicide Squad' dipindahkan. Kami berada dalam atau lebih cepat dari jadwal. Kami sangat beruntung bisa menyelesaikan syuting dan mengatur pengeditan dari rumah kami sebelum karantina, ”kata Gunn di Twitternya.

Kemudian, Gunn memberikan pembaruan serupa pada "Guardians of the Galaxy Vol. 3, yang belum memiliki tanggal rilis. “Sekarang rencananya dengan‘ Vol. 3 'juga persis sama dengan sebelum coronavirus, "katanya.

Film Marvel Cinematic Universe (MCU) yang akan datang banyak yang mengalami pergeseran jadwal karena covid-19, termasuk menghentikan produksi. Black Widow bergeser dari Mei ke November, menciptakan efek domino penundaan untuk The Eternals, Shang-Chi, Doctor Strange 2, dan Thor: Love and Thunder. Black Panther 2 dan Captain Marvel 2 dijadwalkan pada paruh pertama tahun 2022.

James Gunn awalnya dipecat Disney saat tengah menggarap GOTG 3, karena tweet kontroversial dari tahun lalu, tetapi kemudian ia dipanggil kembali.

Tidak banyak yang diketahui tentang Suicide Squad, selain film tersebut merupakan standalone dari Suicide Squad versi 2016. Suicide Squad versi 2016 akan banyak alami perombakan dalam garapan Gunn. Para pemeran yang kembali bermain ialah termasuk Margot Robbie, Viola Davis dan Joel Kinnaman, dan pendatang baru yang bertabur bintang termasuk Idris Elba, John Cena, Taika Waititi dan Nathan Fillion. Gunn mengatakan dia dan editor filmnya berhasil bekerja dari rumah, tetapi gambar pertama atau trailer untuk "The Suicide Squad" masih belum selesai. (M-2)