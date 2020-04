BI Catat Kinerja Industri Pengolahan Alami Kontraksi

Kinerja sektor industri pengolahan pada triwulan I-2020 mengalami penurunan. Hal ittu tercermin dari Prompt Manufacturing

Index (PMI) Bank Indonesia yang berada dalam fase kontraksi, yaitu sebesar 45,64%, turun dari 51,50% pada triwulan IV-2019 dan

52,65% pada triwulan I-2019.

Menurut keterangan resmi BI, penurunan terjadi pada seluruh komponen pembentuk PMI Bank Indonesia, dengan penurunan terdalam pada komponen volume produksi yang disebabkan penurunan permintaan dan gangguan pasokan akibat COVID-19.

"Secara sektoral, hampir seluruh subsektor mencatatkan kontraksi pada triwulan I-2020 kecuali subsektor Makanan, Minuman dan Tembakau," tulis laporan BI.

Indeks sub sektor Makanan, Minuman dan Tembakau berada pada level 50,44%, tetap ekspansi meskipun lebih rendah dari 52,47% pada triwulan sebelumnya maupun 52,19% pada triwulan I-2019.

Di sisi lain, berbagai subsektor lainnya terindikasi mengalami kontraksi, dengan kontraksi terdalam dialami oleh sub sektor Logam Dasar, Besi dan Baja (36,89%), diikuti sub sektor Semen dan Barang Galian Non Logam (40,26%) dan Alat Angkut, Mesin dan Peralatannya (41,28%).

Meski begitu, pada triwulan II-2020, kinerja sektor Industri Pengolahan diperkirakan sedikit membaik meskipun masih berada pada fase kontraksi. PMI Bank Indonesia pada triwulan II-2020 diprakirakan sebesar 48,79%, meningkat dari 45,64% pada triwulan I-2020.

Perbaikan terutama disebabkan oleh ekspansi volume pesanan barang input dan volume persediaan barang jadi.

Sementara itu, volume produksi dan penggunaan tenaga kerja juga membaik meskipun kedua komponen tersebut masih berada pada fase kontraksi. (E-1)