Lagu The Beatles Jadi Pemompa Semangat Tim Medis di New York

LAGU ceria dari kelompok pemusik The Beatles, seperti Here Comes the Sun, diputar setiap hari untuk meningkatkan semangat perawat, dokter, maupun staf kesehatan pendukung.

Lagu klasik tersebut diputar melalui sistem publik rumah sakit.

Musik menjadi obat yang paling kuat untuk meningkatkan moral tenaga kesehatan di New York, Amerika Serikat (AS).

Sekitar 545 ribu orang positif virus corona jenis baru atau covid-19 di AS pada Minggu (12/4) dan sebanyak 21.600 telah meninggal karena penyakit yang sangat menular itu.

Sementara itu, lagu penyanyi solo perempuna Australia Starley Call On Me yang diputar pada pukul 16:30 telah memberikan kekuatan kepada tenaga kesehatan di salah satu jaringan rumah sakit Mount Sinai, New

York.

Tenaga kesehatan di rumah sakit tersebut bertepuk tangan ketika semakin banyak pasien sembuh dari covid-19.

"Beberapa orang akan mengatakan mereka menerima nasib. Jika ini takdir, kita akan menemukan cara untuk menghindarinya. Kamu tahu, kamu bisa memanggilku, jika kamu tidak bisa menghentikan air mata yang jatuh," salah satu penggalan dari lagu Call On Me.

Di New Jersey, lagu tema dari film Rocky menggema di Pusat Medis Regional St Joseph ketika direktur rumah sakit itu James Pruden dinyatakan pulih dari covid-19.

Di Long Island, New York, lagu Here Comes the Sun yang penuh dengan lirik keceriaan bergema melalui sistem publik di rumah sakit Mount

Sinai South Nassau, Oceanside, setiap kali seorang pasien covid-19 dibolehkan pulang ke rumahnya karena pulih dari virus korona.

Di Detroit, salah satu titik panas terbaru penyebaran virus korona di AS, seorang perawat rumah sakit Beaumont Health mengatakan lagu populer Beatles itu dimainkan tidak hanya ketika pasien dipulangkan tetapi setiap kali ventilator yang dipasang di pasien dilepaskan karena pasien dapat bernafas tanpa alat bantu itu.