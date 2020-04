BTS: Hibur Fan dengan Konser Virtual

INDUSTRI hiburan menjadi salah satu sektor yang terimbas pandemi virus korona baru (covid-19). Tidak sedikit konser musik yang ditunda atau dibatalkan, bukan berarti kondisi ini harus disikapi dengan berdiam diri.

Grup idola K-pop Bangtan Sonyeondan (BTS), misalnya, yang lumayan rajin menyapa para penggemarnya di seluruh dunia. Mereka bahkan akan menayangkan konser-konser mereka sebelumnya melalui Youtube secara gratis selama dua hari, pada 17-18 April 2020.

BTS yang beranggotakan RM, Suga, V, Jimin, Jungkook, Jin, dan J-Hope itu memutuskan untuk membuat rangkaian acara ini untuk terus terhubung dengan penggemarnya, ARMY, yang harus mengarantina diri karena pandemi. ‘Konten akan tersedia di kanal Youtube BTS, BANGTANTV pukul 11 malam pada tanggal 17 dan 18 April,” tulis Big Hit seperti dilansir Variety, Jumat (10/4).

Hari pertama dari rangkaian acara bertajuk Bang Bang Con ini akan terdiri dari konser mereka dari 2014 hingga 2016, serta ‘Muster’ mereka yang ketiga. Pada hari kedua dari acara virtual tersebut, penggemar dapat melihat dua pertunjukan BTS 2017, ‘Muster’ keempat mereka, dan pertunjukan dari tur terbaru mereka di 2019.

Selain dapat mengakses konten, ARMY juga dapat menghubungkan lightstick BTS resmi mereka, ARMYBOMB melalui aplikasi Weverse, untuk melakukan ­sinkronisasi menggunakan bluetooth. Fitur ini membuat lightstick berubah warna sesuai irama lagu yang sedang diputar dan juga memiliki efek yang bersinar dalam berbagai pola.

Saat menghibur penggemarnya di sebuah acara televisi Amerika Serikat yang disiarkan dari studio group itu di Korea Selatan pada Maret lalu, BTS berjanji tetap terhubung dengan penggemarnya meski di masa karantina diri sekalipun.

“Jarak sosial sangat penting (sekarang). Kami sangat bersyukur dapat terhubung dengan kalian dari sini. Tampaknya kami terisolasi, tetapi kami sangat terhubung dengan pengalaman, keberanian, dan tawa bersama,” kata RM, leader grup BTS, seperti dilansir Yonhap.

Sebelumnya, dalam sebuah video yang diunggah di laman Youtube resmi mereka, Bangtan TV, dan akun kampanye Love Myself di Twitter, RM menyerukan agar semua orang bersabar. Pesan video ini dibuat sebagai tanggapan atas permintaan sekelompok perawat di Akademi Keperawatan Angkatan Bersenjata Korea.

“Untuk ARMY di seluruh dunia dan orang-orang yang menonton ini... Mari menunggu hingga semuanya kembali normal, dan melakukan hal yang terbaik di mana pun kita berada,” kata dia.

Cetak sejarah

Akibat pandemi korona, BTS telah menunda sejumlah konsernya dalam tur Map of the Soul tahun ini, termasuk di Korsel yang semula dijadwalkan pada 11, 12, 18, dan 19 April 2020. BTS juga mengganti jadwal aksi panggung mereka di sejumlah negara, antara lain Berlin, London, Los Angeles, London, dan Tokyo.

Namun, siapa nyana dalam kondisi sulit pun BTS masih saja mampu berada di atas angin. Grup idola ini sukses mencetak rekor dalam sejarah K-pop dengan penjualan album terbanyak.

Selama Maret 2020, penjualan lagu BTS mencapai 20.329.305 kopi dari 14 album. Angka penjualan ini diambil dari data Gaon Chart yang dioperasikan Korea Music Content Association, kata Big Hit seperti dilansir Reuters. “Untuk pertama kalinya di sejarah pop Korea, BTS jadi penyanyi dengan rekor album yang paling laris,” tulis Big. Hit.

Sebanyak 7 dari 14 album BTS terjual lebih dari sejuta kopi, termasuk Wings, semua tiga edisi dari album trilogi Love Yourself, juga dua album Map of the Soul.

Tak hanya lagunya yang laris, BTS juga dianggap sangat berpengaruh di media sosial. Oleh majalah Forbes, BTS dinobatkan sebagai artis yang cicitannya paling banyak dicicit kembali di Twitter pada Maret 2016. Di tahun yang sama, Billboard menempatkan BTS di posisi #1 di tangga lagu Social 50, membuat mereka menjadi grup Korea pertama yang memuncaki daftar ini. (Ant/H-2)