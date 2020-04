Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Kota Palu Meningkat

HARGA berbagai bahan kebutuhan pokok di Palu, Sulawesi Tengah, terus merangkak naik di tengah wabah virus korona (Covid-19). Pantauan Media Indonesia di Pasar Tradisional Inpres Manonda Palu, harga gula pasir sudah menembus Rp22 ribu dari harga sebelumnya Rp18 ribu per kilogram (kg).

THarga telur yang sebelumnya Rp35 ribu per rak, kini tembus Rp45 ribu per rak. Harga bawang merah naik menjadi Rp50 ribu per kg dari harga sebelumnya Rp35 ribu per kg.

Sedangkan harga bawang putih Rp40 ribu kini tembus Rp55 ribu per kg. Sementara harga cabai keriting Rp25 ribu per kg dari harga sebelumnya Rp18 ribu per kilo gram.

"Tidak hanya itu, harga tomat juga sudah naik Rp10 ribu per kg dari harga sebelumnya Rp5 ribu per kg," kata salah satu pedagang di Pasar Inpres Manonda Palu, M Arif.

Menurutnya, naiknya harga bahan pokok saat ini disebabkan pandemi korona. Pasalnya, lanjut Arif, karena korona daya beli masyarakat di pasar menurun.

Pedagang lainnya Andi Iwan mengatakan, penaikan harga sejumlah kebutuhan pokok saat ini bukan tanpa alasan. Pasalnya, pedagang pasti akan menaikkan harga karena pembelian kebutuhan pokok di tingkat distributor juga sudah naik. "Serba salah kalau tidak dinaikkan, sementara pembeli sepi," ungkapnya.

Andi menambahkan, akibat wabah korona aktivitas ekonomi di pasar benar-benar jatuh. Pedagang pun mau tidak mau menelan kerugian. "Tentu kami merugi. Sudah kami menaikkan harga pembeli sepi," tandasnya.

Pedagang pun berharap, pandemi ini cepat berlalu sehingga aktivitas di pasar bisa pulih kembali. "Semoga pasar bisa ramai lagi mas,� tambah pedagang lainnya Ida Mokka. (R-1)