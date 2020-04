Pasar Sepi, Harga Sembako di Kupang Turun

Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Tradisional Kasih di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu (12/4) terpantau turun.

Penurunan harga sembako disebabkan berkurangnya permintaan yang sudah berlangsung sekitar dua pekan terakhir.

Beberapa harga yang mengalami penurunan, di antaranya bawang merah turun menjadi Rp25 ribu per kilogram (kg) dari harga Rp27 ribu/kg. Ayam potong ukuran besar turun dari Rp80 ribu per ekor menjadi Rp60 ribu per ekor. Untuk ayam potong

ukuran sedang, turun dari Rp60 ribu menjadi Rp45 ribu/kg.

"Tidak ada pembeli, terpaksa kami turunkan harga," kata Ama, penjual ayam potong. Akibatnya setiap hari, Ama hanya bisa menjual hingga 30 ayam." Padahal biasanya Ama bisa menjual 40-50 ekor," ujar Ama.

Sedangkan harga bumbu dapur masih stabil. Jahe, lengkuas, kunyit, dan sayuran masih dijual Rp5.000 per kumpul.

Namun, harga bawang putih masih tinggi, yakni Rp50 ribu/kg per kilogram.

Begitu juga harga gula masih tinggi yakni Rp17 ribu/kg atau naik dari harga sebelumnya Rp13 ribu/kg. Naiknya harga gula disebabkan harga di tingkat produsen naik. "Harga gula di tingkat produsen sebesar Rp765.000 per karung isi 50 kilogram. Naik dari harga normal Rp640.000 per karung," kata Mustafa, pedagang. (OL-14)