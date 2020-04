Toilet Higienis Cegah Penularan Covid-19

BELUM lama ini The Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology (APIC), Amerika Serikat memperingatkan bahwa virus korona dapat disebarkan melalui cipratan feses di toilet atau dikenal sebagai aerosolized feces. APIC pun menyarankan jika seseorang harus menggunakan toilet umum di tengah pandemi covid-19, ia wajib menutup tutup kloset terlebih dahulu saat akan menyiram kotorannya. Karena saat penyiraman, cipratan kotoran dapat keluar dari kloset ke udara dan hal tersebut dapat menyebarkan penyakit.

Wakil Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Esa Unggul dr Cri Sajjana Prajna Wekadigunawan PhD yang juga pengurus pusat Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat (IAKMI) bidang Promosi Kesehatan dan Kesehatan Keluarga membenarkan kajian APIC tersebut. Disampaikannya, penyebaran virus korona melalui kotoran manusia juga dipertegas oleh penelitian dari Tiongkok pada Februari 2020 lalu yang menyatakan bahwa covid-19 dapat dijumpai hidup di dalam kotoran manusia.

"Jadi memang benar seharusnya mereka yang hendak menggunakan toilet, apalagi toilet umum, sebaiknya setelah selesai menggunakannya, menutup klosetnya terlebih dahulu sebelum di-flush. Kemudian, setelah menggunakan kamar mandi harus mencuci tangan dengan sabun minimal selama 20 detik dengan semua bagian tangan menyeluruh," ujar perempuan yang akrab disapa dr Weka ini dalam keterangan tertulis, Minggu (12/4).

Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Toilet Indonesia (ATI), Naning Adiwoso. Menurutnya, perilaku bersih dalam menggunakan toilet sangat penting untuk mencegah menyebarnya berbagai macam virus penyakit, termasuk covid-19. Pihaknya mendorong masyarakat untuk menciptakan toilet yang bersih, kering, dan higienis dengan rutin membersihkan dan menggunakan air secukupnya.

Berdasarkan kajian tentang pentingnya penutup kloset untuk meminimalisir penyebaran bakteri dan virus dari kamar mandi, tentunya membuat kita berpikir akan pentingnya menggunakan kloset yang mempunyai penutup dan juga sistem flush yang memadai untuk menjaga kehigienisan. (OL-3)