Hewan Laut Pembasmi Virus

ADA sejumlah hewan laut dapat mengisap atau membasmi partikel virus sambil me nyaring air laut untuk oksigen dan makanan. Demikian penelitian ekolog kelautan Royal Netherlands Institute for Sea Research, Jennifer Welsh, di Nature Scientifi c Reports.

“Ketika virus menginfeksi sel, virus itu menggunakan inangnya untuk membuat virus baru. Setelah virus-virus baru terlepaskan, mereka dapat menginfeksi lebih banyak lagi sel baru,” kata Welsh.

Namun, Welsh menemukan banyak partikel virus di laut--lebih dari 150 juta di segelas air laut--menjadi santapan kelompok hewan laut. Kepiting dapat mengurangi virus hingga 90% selama 24 jam, kerang hingga 43%, dan tiram 12%. Studi ini menunjukkan hewan menjaga keseimbangan virus di laut. (Sciencedaily/Hym/X-3)