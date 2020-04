Pemain Harus Tes Covid-19 sebelum Liga Inggris Dilanjutkan

KEPALA Eksekutif Asosiasi Manajer Liga (LMA) Richard Bevan meminta kompetisi sepak bola di Inggris dilanjutkan asalkan semua pemain telah dites virus korona atau covid-19.

Bevan mengatakan hal ini sesuai dengan keinginan para manajer yang ingin memastikan pemain mereka bebas dari covid-19 sebelum liga dimulai. Namun, dengan catatan, para tenaga medis dan pasien yang menjadi prioritas telah melakukannya terlebih dahulu.

"Manajer tidak ingin pemain kembali ke lapangan kecuali para pemain telah diuji. Tapi, pemerintah harus mengizinkannya, karena tes harus tersedia bagi pekerja medis, pasien, staf rumah sakit, dan keluarga mereka," kata Baven dilansir dari BBC, Sabtu (11/4).

Baven mengatakan jika tes bagi pemain ini dilakukan, kemungkinan liga akan bisa berjalan dalam waktu dekat.

Ia berkaca pada kompetisi di Jerman yang telah ancang-ancang kembali kick-off pada 9 Mei. Hal itu tak terlepas dari kebijakan pemerintah yang terus melakukan tes covid-19 secara massif.

Bevan mengatakan pemerintah Inggris seharusnya mengikuti upaya Jerman untuk bersikap agar situasi berangsur kondusif dan kompetisi dapat berjalan secepat mungkin.

"Di Jerman, mereka melakukan 50 ribu tes per hari. Di negara ini kita melakukan 10 tes per hari, meski pemerintah menargetkan 10 ribu per hari pada akhir bulan," kata Bevan.

Sekretaris Kesehatan Matt Hancock mengatakan pemerintah masih terkendala untuk memenuhi target 100 ribu uji covid-19 pada akhir bulan ini.

Tes saat ini hanya tersedia untuk dokter dan perawat, serta warga yang memiliki gejala. Tes untuk tenaga medis dan perawat lain akan menyusul.

Secara keseluruhan, 218.577 orang telah diuji hingga 7 April. Pada 8 April, 343 orang telah diuji per 100 ribu penduduk. Sedangkan, per hari ini, sudah ada 74.605 kasus positif covid-19 di Britania Raya. (Faj/Bbc/A-3)