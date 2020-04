Mengagungkan Jumat Agung dan Paskah

DARI bukit itu Ia berseru

ya Bapa-Ku, ya Bapa-Ku

mengapa Kau tinggalkan Aku

dalam kesendirian-Ku?

Mentari pun jadi kelam,

bumi juga kelam

segalanya hitam legam

kemudian: Bapa, sudahlah genap!”

(Weisa, kepada pemeluk teguh, Bandung, 1986)

Kematian Yesus Kristus di kayu salib 2.000-an tahun yang lalu telah menjadi sumber inspirasi yang tak pernah kering bagi para seniman untuk mengangkatnya menjadi sebuah karya seni. Kematian ialah sesuatu yang universal, yang akan datang merenggut siapa pun.

Namun, kematian seorang tokoh, bahkan yang mengklaim sebagai raja, pembebas, penyelamat melalui penyaliban dan didahului penyiksaan yang berada di luar batas-batas kepatutan menjadi sesuatu yang unik dan berharga dari perspektif seni.

Chairil Anwar melalui sajaknya berjudul Isa pada 1943 tergerak untuk menuangkan interpretasinya tentang sosok Isa:

Itu tubuh/Mengucur darah/Mengucur darah. Roboh/Patah. Mendampar tanya: aku salah? Kulihat tubuh mengucur darah/Aku berkaca dalam darah/Terbayang terang di mata masa/Bertukar rupa ini segera/Mengatup luka/Aku bersuka. Itu tubuh mengucur darah/Mengucur darah.

Melalui pembahasan yang padat dan pilihan kata yang bernas, Chairil mampu memperluas ruang imajinasi para pembacanya sehingga sosok Isa yang berdarah-darah itu seolah hadir secara konkret di kekinian tanpa memerlukan sebuah narasi panjang.

Dalam perspektif yang lain, Mel Gibson melalui film yang disutradarainya berjudul The Passion of the Christ telah berhasil menghadirkan sosok Yesus yang mengalami penganiayaan berat sepanjang 12 jam sebelum mengalami kematian di kayu salib. Bahwa visualisasi yang amat detail tentang kesengsaraan Yesus dapat menyudutkan suatu kelompok ras tertentu sebagai pelaku kekerasan terhadap Yesus. Namun, pada sisi lain realitas itu harus diakui mampu memberi penguatan iman bagi warga gereja yang sehari-hari bergelut dengan penderitaan.

Dalam perspektif kristiani, sebuah penderitaan mesti dirangkul sebagai bagian integral dan konsekuensi logis dari pengikut-pengikut Kristus.

Penderitaan tak bisa ditolak, seseorang tak bisa lari dari realitas penderitaan. Mel Gibson melalui film The Passion of the Christ memotret dengan angle pas sosok Yesus yang rela menderita tanpa perlawanan, justru agar manusia yang percaya kepada-Nya mampu menghidupi penderitaan itu dengan tegar.

Kesediaan Yesus untuk menderita sama sekali bukan tanda kelemahan dan kekalahan, melainkan wujud keberpihakan dan solidaritas-Nya yang utuh dan penuh bagi manusia yang menderita. Penderitaan multidimensi acap menyergap manusia: karena kemiskinan, pembodohan, kuasa politik, ketidakadilan, dan penghisapan manusia atas manusia.

Yesus menderita bersama manusia yang bergelut dengan penderitaan multidimensi.

Peristiwa kebangkitan

Penderitaan yang dialami Yesus, baik yang secara puitis diungkapkan Chairil Anwar maupun yang secara visual disuguhkan Mel Gibon, bermuara pada peristiwa kebangkitan, peristiwa Paskah. Itulah sebabnya Paskah harus disambut dengan sukacita. Paskah artinya lewat. Melalui Paskah, derita sengsara telah berlalu dan berakhir. Derita dan sengsara kehilangan kuasanya.

Gereja-gereja dan umat Kristen bersyukur atas karya pembebasan Allah yang telah diukir-Nya bagi manusia dan dunia melalui Yesus Kristus. Karya pembebasan itu diwujudkan melalui jalan salib, jalan penderitaan. Bukan dengan power, bukan dengan kuasa.

Jalan penderitaan ialah juga jalan cinta kasih, jalan pengampunan. Jalan yang menafikan dendam, pembalasan, kekerasan, anarkistis, dan destruktif. Gereja-gereja dan umat Kristen di Indonesia dalam semangat Paskah mestinya bersedia meniti jalan yang telah diteladankan Yesus: jalan cinta kasih dan pengampunan.

Cinta kasih dan pengampunan yang terbuka luas bagi sesama, sebagaimana yang telah Yesus teladankan melalui penderitaan dan kebangkitan-Nya. Merayakan Paskah berarti adanya tekad dan komitmen untuk mewujudkan cinta kasih, keadilan, kesejahteraan, perdamaian, dan persaudaraan sejati di tengah realitas bangsa yang majemuk. Itulah makna Paskah yang terdalam.

Umat Kristen merayakan Jumat Agung dan Paskah tahun ini dalam aksentuasi spesifik. Ada sukacita karena Yesus bangkit dari kematian, tapi ada rasa sedih yang mewarnai karena terpaan virus covid-19 yang menimbulkan korban jiwa dan berdampak amat besar.

Dalam realitas itu, gereja dan umat Kristen harus mampu mengimplementasi pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitan-Nya dari kematian dengan menyatakan solidaritas penuh bagi mereka yang menjadi korban dari wabah itu, memberi dukungan nyata bagi tenaga kesehatan yang berjuang penuh bagi para penderita korona, serta membantu usaha pemerintah dalam melawan persebaran virus mematikan itu.

Gereja mengagungkan Jumat Agung dan Paskah dengan cara mewujudkan empati dan memberi pertolongan nyata bagi mereka yang tengah bergelut dengan berbagai persoalan kemanusiaan. Tanpa itu, Jumat Agung dan Paskah tak lebih dari sebuah selebrasi nirmakna!.