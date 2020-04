Peneliti Uji Coba Vaksin Tb untuk Virus Korona

KETIKA para peneliti berjuang untuk menemukan obat-obatan dan vaksin untuk virus korona baru (covid-19), sebuah vak sin yang berumur lebih dari seabad juga telah menggelitik minat para peneliti.

Vaksin Bacillus Calmette-Guerin (BCG) yang pertama kali dikembangkan untuk memerangi tuberkulosis (Tb), kini sedang dipelajari dalam uji klinis di seluruh dunia.

Infeksi tuberkulosis dan covid-19 ialah dua penyakit yang sangat berbeda Tb disebabkan jenis bakteri, sedangkan covid-19 disebabkan virus.

“Namun, vaksin BCG mungkin membantu orang membangun respons kekebalan terhadap hal-hal selain TB, yang menyebabkan efek yang tidak sesuai target. Vaksin ini juga telah tersedia selama lebih dari 100 tahun dan telah terbukti relatif aman,” kata dr De nise Faustman,

direktur imu nobiologi Massachusetts General Hospital dan profesor kedokteran di Harvard Medical School.

“Dengan kata lain, dalam format uji klinis, orang mulai mengambil manfaat positif da ri menerima vaksin yang tidak ada hubungannya dengan tuberkulosis,” ujarnya.

Faustman telah mempelajari bagaimana vaksin BCG memengaruhi orang dengan diabetes tipe I selama bertahun-tahun. Dia tertarik pada bagaimana efeknya di luar target mengubah sistem kekebalan dengan cara yang bermanfaat bagi orang dengan penyakit autoimun seperti diabetes tipe I.

Meskipun mekanisme pasti efek tidak tepat sasaran dari vaksin BCG ini tidak jelas, diyakini bahwa vaksin tersebut dapat menyebabkan peningkatan respons imun yang tidak spesifik.

Saat ini, belum ada vaksin atau perawatan yang disetujui US Food and Drug Administration untuk virus korona. Dr William Schaffner, seorang spesialis penyakit menular di Vanderbilt University School of Medicine, mengakui konsep penggunaan vaksin BCG untuk covid-19 agak tidak konvensional.

Australia dan Belanda kini memulai uji klinis ke manusia untuk mengevaluasi kemanjuran vaksin BCG, sedangkan Faustman dan rekan-rekannya sedang mempersiapkan uji coba di Boston. Setelah disetujui, ia dan anggota timnya berharap untuk mendaftarkan sekitar 4.000 petugas kesehatan ke dalam pengujian. (CNN/Hym/X-11)