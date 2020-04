AS Terbuka Terancam Batal

TURNAMEN tenis grand slam Amerika Serikat (AS) Terbuka 2020 yang dijadwalkan akan digelar pada 24 Agustus–13 September mendatang terancam dibatalkan.

Pasalnya, fasilitas Billie Jean King Tennis Center, tempat pertandingan AS Terbuka, tengah beralih fungsi menjadi rumah sakit sementara untuk membantu mengatasi pandemi virus korona (covid-19).

Federasi Tenis AS (USTA) merilis pernyataan yang isinya menyarankan semua orang untuk tidak bermain tenis sampai pandemi korona setidaknya mulai mereda.

“Pada saat ini AS Terbuka tetap dikonfirmasi sesuai jadwal. Namun, kemungkinan penundaan atau bahkan pembatalan seperti yang dialami Wimbledon, tak menutup kemungkinan bisa juga terjadi,” tulis pernyataan USTA

seperti dilansir Tennisworldusa, kemarin.

Saat ini USTA hanya mencoba mengimbau untuk tidak melakukan aktivitasnya bermain tenis melihat situasi yang kurang kondusif di AS. Sementara itu, pemerintah AS

kemungkinan masih membutuhkan venue AS Terbuka, Billie Jean King Tennis Center, sebagai rumah sakit sementara untuk korban covid-19 selama beberapa bulan kedepan. (Mal/R-2)