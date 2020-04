Kehabisan Telur, Tepung? Ini Alternatif Pengganti

Selama pandemi virus korona, mendapatkan makanan pokok sehari-hari tidak semudah dahulu. Tetapi, Anda masih mengakali hidangan lezat dengan beberapa bahan pengganti untuk memasak di rumah.

Beberapa koki dan ahli makanan memberi tips tentang cara terbaik mengganti dan menukar bahan sambil tetap menciptakan makanan lezat.

Garam

Stuart Ralston, pemilik koki Noto dan Aizle di Edinburgh mengatakan alternatif pengganti garam yakni dengan kecap. Dia kedelai dalam segala hal mulai dari semur hingga, saus putih untuk ikan. Tom Cenci, koki di Loyal Tavern di London tenggara, mengganti garam dengan parmesan dan ikan teri.

Jeruk lemon

Mengingat bahwa jeruk, lemon, dan jeruk nipis biasanya habis cukup cepat, Richard De La Cruz, kepala koki di Arros QD di London, merekomendasikan pembekuan jus lemon dalam cetakan es batu di dalam freezer. Lemon ini akan siap digunakan saat dibutuhkan.

Esther Miglio, pemilik koki OWT di Leeds, menyimpan semua kulit lemonnya, membekukan ini dan menggunakannya untuk membumbui seperti halnya Anda akan membuat garam dan merica.

Mayones

Susu UHT kedelai rupanya tidak latte gaya-gayaan untuk diminum. Alex Claridge dari The Wilderness di Birmingham mencampurnya dengan cuka dan minyak lobak atau minyak bunga matahari (susu kedelai 125ml, dua cuka sendok teh, minyak 250ml, bumbu), untuk menghasilkan mayones.

Tepung

Jika Anda biasanya menggunakan tepung untuk mengentalkan sup atau saus, Ryan Blackburn, koki di Old Stamp House di Ambleside, Cumbria menggantinya dengan menambahkan beberapa irisan kentang selama memasak untuk membantu pengentalan sup.

Beras pun bisa dimanfaatkan, dengan menggilingnya hingga halus.

Cuka

Cuka dapat digantikan dengan jus apel yang memiliki keasaman tinggi di dalam masakan Anda.

Gula

Gula dapat diganti dengan sirup maple, madu, atau hampir di mana pun Anda menemukan gula. Anda juga bisa menggunakan gula dari buah kaleng, mengintensifkan rasa manis dengan menyebarkan sayuran dengan kadar gula yang lebih tinggi (lobak, bit, wortel, wortel, manis kentang, zuchini) di dalam kue sebagai cara untuk membangun rasa manis.

Nasi

"Carilah alternatif: biji-bijian kuno dan kacang-kacangan seperti jelai mutiara, gandum, gandum bulgur, millet dan lentil," saran Irina Georgescu, penulis buku masak Carpathia.

Bawang putih segar

Bawang putih kering sangat berguna. Anda bisa merendam bawang putih bekas masak dalam sebotol minyak.

Daging

Tanpa terjebak dalam keefektifan pengganti daging, anda bisa menggantinya dengan tahu, nangka, oat, dan sayuran apapun yang bisa dibentuk mirip daging.

Telur

Google dapat memberi Anda banyak pengganti lain untuk telur dalam memanggang, dari susu hingga pure buah, tergantung untuk apa Anda menggunakannya (agen ragi, pengikat dll).

"Kebanyakan orang tidak tahu Anda bisa membuat kue bebas telur yang lezat," kata Roberta d'Elia, kepala koki di perusahaan pengantar makanan Pasta Evangelists.

Gunakan 50ml susu atau 70 g yoghurt biasa untuk menggantikan kelembapan yang biasanya diberikan telur. (The Guardian/M-2)