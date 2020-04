Episode Ekstra Tiger King Tayang Perdana Minggu Ini

THE Tiger King and I, episode after show dari docuseries criminal, Tiger King dikabarkan akan tayang pada Minggu, (12/4). Dipandu oleh host Joel McHale.

Tiger King, serial dokumenter kriminal yang berkisah tentang Joe Exotic dan kebun binatangnya yang mengeksploitasi harimau, dan perseteruannya dengan Carole Baskin, pemilik suaka Big Cat Rescue menjadi salah satu program populer Netflix saat ini. Episode ekstra pun akan tayang pada Minggu ini, (12/4).

Namun, dalam episode kedelapan ini tidak akan ada sosok Joe Exotic yang kini tengah berada di penjara, maupun sosok Carole Baskin. Dalam unggahan video di akun Twitter Netflix, host Joel McHale yang mengenakan topi koboi membeberkan siapa saja narasumber yang akan ada di episode tambahan ini.

“Hai, Saya Joel McHale. Ada serial dokumenter di Netflix berjudul Tiger King. Saya sangat merekomendasikan untuk menonton seluruh ketujuh episode. Pada 12 April, Netflix akan merilis bagian kedelapan yang berjudul The Tiger King and I. Ini adalah episode aftershow yang dibawakan oleh saya. Saya berbicara ke banyak orang yang terlibat dalam proyek ini. Jeff dan Lauren Lowe, Saff, Eric Cowie, John Finlay, John Reinke, dan Rick Kirkham, untuk melihat apa yang terjadi pada kehidupan mereka, sejak dirilisnya serial ini. Ini sangat membuka mata dan semoga menyenangkan,” papar McHale dalam unggahan akun Netflix, pada (10/4).

Lembaga riset Nielsen mengumumkan pada Rabu bahwa "Tiger King" adalah salah satu acara Netflix paling populer yang pernah diproduksi. Mengumpulkan lebih dari 34 juta penonton di Amerika Serikat dalam 10 hari pertama dan mengungguli "Stranger Things” musim kedua.

Pada hari perdana penayangan, Tiger King memang hanya mendatangkan 280 ribu penonton. Namun, kekuatan sosial media membantu popularitasnya ikut naik. Dengan rata-rata penonton per harinya melonjak lebih dari satu juta pada hari ketiga, dua juta memasuki sepekan penayangan, dan mencapai angka empat juta pada hari kesembilan.

Nielsen melaporkan, pada periode 20-29 Maret, Tiger King menjadi program yang paling banyak dicuitkan di Twitter. Total, ada 1,8 juta interaksi organik tentang Tiger King di Twitter. (M-4)