Suzuki Luncurkan New Ignis

PT Suzuki Indomobil Sales (SIS) secara virtual meluncurkan sebuah produk SUV dengan ubahan terbaru, yaitu New Ignis bertajuk 'The New Breed of Urban SUV'.

"Untuk melengkapi kebutuhan kaum urban, kami meluncurkan New Ignis yang kini tampil lebih modern, memiliki banyak fitur untuk mendukung kenyamanan dan mobilitas, serta ground clearance yang cukup tinggi di kelasnya sehingga menambah kebanggaan dalam menunjang kegiatan dan gaya hidup perkotaan yang dinamis," ujar Dony Saputra, 4W Marketing Director PT SIS melalui siaran pers, Kamis (9/4).

Ubahan New Ignis terbaru terletak pada sisi eksterior yang menjadikannya sebagai urban SUV seperti desain bumper depan dan diffuser, grille, fog lamp dan bezel, serta desain bumper belakang yang kini hadir dengan rear reflector dan diffuser.

Pada sisi interior, terdapat perubahan dengan adanya new seat cover design. Selain itu, tampilan kunci New Ignis juga hadir dengan bentuk baru yang lebih keren. Dari segi dimensi, New Ignis tetap hadir dengan dimensi yang sama yaitu 3.700 mm x 1.690 mm x 1.595 mm. Di dapur mesin, dilengkapi mesin K12M 4 cylinder 16 Katup berkapasitas 1.197 cc, tenaga 83 PS pada 6.000 rpm, torsi 113 Nm pada 4.200 rpm, wheelbase sepanjang 2.435 mm, serta high ground clearance setinggi 180 mm yang memungkinkan kendaraan bermanuver di jalanan perkotaan.

"New Ignis ini adalah The New Breed of Urban SUV, karena hadir dengan desain yang lebih modern, lebih jantan, ground clearance tinggi, serta comfort dan convenience. Di samping itu, biaya perawatan New Ignis juga sangat terjangkau. Semua keunggulan tersebut membuat kami optimistis New Ignis akan mendapat respons positif dari pelanggan karena menawarkan nilai terbaik di kelasnya," tambah Dony.

New Ignis hadir dengan 2 tipe, yaitu GL dan GX dengan pilihan transmisi manual 5-percepatan dan Auto Gear Shift (AGS). Untuk membawa pulang New Ignis harus membayar dengan harga on-the-road mulai dari Rp181 juta hingga Rp200 juta. (S-1)