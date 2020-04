799 Orang Meninggal dalam Satu Hari di New York

JUMLAH kematian akibat Covid-19 di New York, Amerika Serikat mencatatkan rekor. Kamis (9/4), jumlah korban meninggal akibat virus korona di New York mencapai 799 orang, meningkat 20 dibanduing jumlah meninggal sehari sebelumnya.

New York merupakan episentrum penyebaran Covid-19 di Amerika Serikat. Hingga saat ini, Covid-19 telah menewaskan lebih dari 14.800 orang di Amerika Serikat, setengahnya terjadi di New York. Sedangkan jumlah kasus Covid-19 telah mencapai lebih dari 432 ribu.



Walau jumlah kematian mengalami peningkatkan, namun kasus baru Covid-19 di New York dilaporkan mengalami penurunan. Gubernur New York Andrew Cuomo mengatakan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit menurun.

"Hal terjadi akibat dampak pengurungan sosial yang dilakukan. Sehari terakhir, ada 200 pasien baru yang dirawat. Ini merupkaan jumlah terkecil sejak wabah korona muncul," jelasnya.

Awal pekan ini, Cuomo memperpanjang penutupan sekolah-sekolah dan pusat-pusat bisnis yang tidak penting hingga 29 April. Kebijakan itu diambil untuk membantu menghentikan laju infeksi.

Dia memperingatkan bahwa kemungkinan adanya gelombang kedua serangan Covid-19. Ia juga mengatakan masih terlalu dini untuk mengatakan kapan New York akan kembali dalam kondisi normal.

"Saya tidak akan mengatakan kepada siapa pun kita akan seperti ini dalam waktu tiga minggu atau empat minggu atau lima minggu. Saya tidak tahu," jelasnya. (AFP/R-1)