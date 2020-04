Menlu Retno: Mesin ASEAN Bergerak Bersama Atasi Pandemi

ASEAN Menyelenggarakan pertemuan ASEAN Coordinating Council (ACC) secara virtual, Kamis (9/4), diketuai Vietnam. Pertemuan tersebut terselenggara antara lain karena usulan Indonesia dan dihadiri oleh seluruh menteri luar negeri ASEAN.

“Dari pertemuan tersebut, tampak sekali mesin diplomasi ASEAN juga terus bergerak bersama untuk mengatasi pandemik ini,” ujar Retno pada konferensi virtual, Kamis.

Retno mengungkapkan, dalam laporannya, Sekjen ASEAN melaporkan beberapa pertemuan yang dilakukan ASEAN dalam mengatasi krisis virus korona baru (covid-19), termasuk pertemuan para Menteri Kesehatan ASEAN dan ASEAN+3 pada 7 April 2020.

Sementara di sisi ekonom, pada 10 Maret, ASEAN Economic Ministers telah mengeluarkan pernyataan mengenai “Strengthening ASEAN’s Economic Resilience in Response to the Outbreak of Covid-19”.

ASEAN+3 Finance dan Central Bank Deputies juga telah lakukan video conference untuk saling bertukar pikiran mengenai langkah-langkah yang telah diambil negara masing-masing.

Menurut laporan Sekjen ASEAN, Menteri Pertanian dan Kehutanan ASEAN juga sedang bekerja untuk mengeluarkan pernyataan guna menjamin food security, food safety, dan nutrition.

“Itu tadi laporan Sekjen ASEAN, yang sekali lagi mencerminkan bahwa mesin ASEAN terus bekerja bersama tangani covid-19,” kata Retno. (OL-2)