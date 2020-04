Ucapan Duka di Twitter Iringi Kepergian Glenn

PENYANYI dan penulis lagu Glenn Fredly Deviano Latuihamallo tutup usia di RS Setia Mitra, Fatmawati, Jakarta Selatan, sekitar pukul 18.00, kemarin.

Warganet pun dikejutkan dengan kabar kepergian musikus berdarah Ambon, Maluku, itu. Mereka lantas mengekspresikan kesedih an ditinggal musikus kesukaannya lewat media sosial, termasuk Twitter.

Nama Glenn bertengger di urutan teratas bukan untuk lagu-lagunya yang identik penuh cinta, melainkan karena curahan hati atas kepergian yang begitu mendadak.

Warganet membanjiri Twitter dengan foto-foto Glenn Fredly. Paling banyak ketika sang musikus kelahiran Jakarta 30 September 1975 itu sedang berada di panggung dengan ucapan perpisahan 'rest in peace, istirahat dalam damai'. Hingga berita ini diturunkan, belum diketahui

penyebab pasti pria 44 tahun itu meninggal.

Ia dikabarkan tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit di Jakarta.

Musikus Kunto Aji, melalui akun Twitter pribadinya, menyampaikan kabar atas meninggalnya suami dari artis Mutia Ayu itu, 'Rest in love, Kakak @glennfredly.

Duduk, terkejut sekali mendengar kabar ini', cicit Kunto Aji.

Penyanyi Isyana Sarasvati juga menyampaikan hal senada. "Selamat jalan Kak Glenn Fredly. Semoga kamu beristirahat dalam damai."

Menteri Perdagangan Kabinet Indonesia Bersatu II Gita Wirjawan pun ikut menyampaikan kesedihannya. "Have lost one of my dear friends and one of Indonesia's best. May you rest in peace, Glenn Fredly. Your memories will last forever."

Selama kariernya, ia telah banyak menyabet penghargaan, antara lain penghargaan Anugerah Musik Indonesia pada 2005 untuk penyanyi pria solo pop terbaik.

Pada 2004, ia kembali meraih penghargaan untuk lagu pop terbaik serta penghargaan untuk kategori ard untuk karya produksi kolaborasi rerbaik bersama Yovie Widianto dan Tulus untuk lagu Adu Rayu pada 2009. Selamat jalan, Glenn. (Ind/Jek/Ant/J-3)