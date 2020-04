Honda E Raih Penghargaan Red Dot Award

HONDA e, mobil listrik terbaru buatan Honda mendapatkan dua penghargaan sekaligus dari ajang penghargaan desain paling bergengsi di dunia, Red Dot Award. Dalam ajang ini, Honda e meraih penghargaan Red Dot: Best of the Best 2020 di kategori desain mobil dan Red Dot 2020 di kategori Smart Products.

Honda e adalah kendaraan listrik generasi baru buatan Honda yang dirancang dengan desain simpel, namun fokus pada kemudahan penggunaan bagi pengendaranya. Sesuai dengan perkembangan trend saat ini, Honda e juga mengusung gaya khas masyarakat perkotaan modern, didukung teknologi konektivitas serta performa berkendara yang dinamis.

Dashboard Honda e memiliki dua layar sentuh besar yang saling terhubung, untuk menampilkan berbagai aplikasi dan layanan hiburan dalam suasana seperti lounge.

Melalui layar tersebut, pengemudi dan penumpang dapat menikmati berbagai aplikasi dan konektivitas dengan kenyamanan yang sama pada saat mengemudi, maupun saat sedang berhenti atau saat pengisian daya.

Untuk menghasilkan kemasan produk yang ringkas, baterai diletakkan di bawah lantai. Rancangan ini sekaligus menghasilkan pusat gravitasi rendah serta pijakan yang kokoh, berkontribusi pada keseimbangan optimal antara stabilitas dan handling. (S-1)