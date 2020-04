Musikus Glenn Fredly Tutup Usia

Kabar mengejutkan datang dari dunia musik. Musikus Glenn Fredly, 44, dikabarkan wafat pada Rabu (8/4) malam.

"bung Glenn fredly orang baik.. musisi panutan.. innalilahi wainnailahi rajiun... telah berpulang salah satu musisi terbaik," cuit vokalis D'Masiv, Rian Ekky Pradipta di akun Twitternya.

Kabar ini juga dikonfirmasi dari Dewi Dee Lestari, yang juga mencuit kabar duka.

"Turut berduka sedalamnya atas kepergian @GlennFredly. This is such a huge loss. Beristirahatlah dengan tenang, Kak Glenn. Karyamu akan selalu bersama kami."

Akun instagram almarhum, @glennfredly309, kini mulai dibanjiri ucapan duka cita. Vokalis yang juga bagian dari Trio Lestari bersama Tompi dan Sandhy Sondoro itu terakhir mengunggah ucapan selamat ulang tahun untuk istrinya, Mutia Ayu, empat hari silam.

Pemilik nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuihamallo tersebut memulai kariernya di industri musik sebagai vokalis Funk Section pada 1995. Tiga tahun kemudian, Glenn menelurkan album solo dengan hit antara lain Cukup Sudah.

Hingga kini, ayah dari Gewa Atlanta Syamayim Latuihamallo itu telah menghasilkan tidak kurang dari 13 album, baik solo, grup, maupun kompilasi.

Rest in love, Glenn Fredly! (M-2)