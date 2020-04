BI: Global Bond Bisa Perkuat Cadangan Devisa

GUBERNUR Bank Indonesia, Perry Warjiyo, menegaskan cadangan devisa sebesar US$ 121 miliar per Maret, dapat diperkuat kebijakan pemerintah yang menerbitkan surat utang negara global (global bond) senilai US$ 4,3 miliar.

“Sekarang cadangan devisa kita relatif stabil. Insya Allah kemarin kita mendengar pemerintah menerbitkan global bond sebesar US$ 4,3 miliar. Itu akan menambah cadangan devisa,” ungkap Perry dalam rapat bersama Komisi XI DPR melalui telekonferensi, Rabu (8/4).

Diketahui, cadangan devisa Indonesia sempat turun US$ 9,4 miliar, atau dari US$ 130,4 miliar per Februari menjadi US$ 121 miliar per Maret. Penurunan disebabkan penggunaan cadangan devisa untuk membayar utang pemerintah yang jatuh tempo pada Maret sebesar US$ 2 miliar. Kemudian, US$ 7 miliar digunakan untuk memasok valas di pasar keuangan.

Bank sentral mengucurkan valas lantaran investor global mengalami kepanikan, yang ditandai dengan melepas saham dan obligasi dalam waktu bersamaan. Situasi itu terjadi di seluruh dunia akibat pandemi virus korona (covid-19).

“Bank Indonesia kemudian cenderung menjadi pemasok sendiri, karena saat itu extraordinary,” pungkas Perry.

Sementara itu, cadangan devisa sebesar US$ 121 miliar per maret dinilai cukup untuk tujuh bulan kebutuhan pembayaran impor, pembayaran utang pemerintah dan upaya menstabilkan nilai tukar rupiah.

Tambahan cadangan devisa dari penerbitan surat utang berdenominasi dolar AS, lanjut Perry, akan mendorong penguatan nilai tukar rupiah. Hingga akhir tahun ini, nilai tukar rupiah diperkirakan Rp15.000 per dolar AS. Pihaknya meyakini aliran modal asing yang masuk ke Indonesia akan semakin meningkat. Hal itu seiring dengan berbagai prediksi bahwa pandemi covid-19 berakhir pada kuartal IV 2020.(OL-11)