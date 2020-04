1.939 Orang Meninggal dalam Sehari Akibat Covid-19 di AS

HAMPIR 2 ribu orang yang terinfeksi virus korona atau covid-19 meninggal dunia di Amerika Serikat (AS) dalam tempo 24 jam terakhir, menurut penghitungan Johns Hopkins University, Selasa (7/4) malam.

Dikutip dari Channel News Asia, Rabu (8/4), angka harian sebanyak 1.939 itu membuat jumlah total kematian di AS pada Selasa (7/4) malam menjadi 12.722.

Angka tersebut mendekati jumlah korban tewas di negara-negara yang paling terpukul sejauh ini, yaitu Italia dengan 17.127 orang meninggal dan Spanyol dengan jumlah kematian sebanyak 13.798.

Sementara itu, dikutip dari AFP, Presiden AS Donald Trump mengancam akan memotong dana AS untuk Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Trump menuduh WHO condong terhadap Tiongkok selama pandemi virus korona.

Trump mengatakan kepada wartawan bahwa ia akan memegang kendali yang sangat kuat pada pendanaan untuk WHO, badan PBB yang sumber pendanaan terbesarnya adalah Amerika Serikat.

"Kami akan menahan uang yang dihabiskan untuk WHO," kata Trump.

Namun, ia tidak merinci berapa banyak uang yang akan ditahan. Beberapa menit kemudian selama konferensi pers yang sama, ia pun menyampaikan, "Saya tidak mengatakan saya akan melakukannya".

"Kami akan melihat untuk mengakhiri pendanaan untuk WHO," tambahnya.

Menurut Trump, WHO tampaknya sangat condong ke Tiongkok. "Itu tidak benar," katanya. (OL-1)