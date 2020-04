DPR Minta Kasus Gagal Bayar Koperasi Indosurya Segara Ditangani

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad meminta kasus gagal bayar Koperasi Indosurya senilai Rp10 trilliun harus segera diusut dan diatasi dengan cepat.

"Polri harus bergerak cepat mengusut kasus gagal bayar Koperasi Indosurya. Aneh sekali mengapa ada ketidakjelasan kemana dana nasabah senilai lebih Rp10 triliun dipergunakan sehingga bisa gagal bayar," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Rabu (8/4).

Langkah cepat perlu dilakukan agar jangan sampai dana nasabah tersebur menguap dan orang-orang yang bertanggung jawab melarikan diri.

Selain itu dia juga meminta kepada Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM untuk menjelaskan terkait bagaimana pengawasan yang mereka lakukan kepada Koperasi Indosurya selama ini.

"Belajar dari kasus kasus penyelewenagan dana publik, biasanya ada pola yang mudah dideteksi yaitu skema bisnis yang too good to be true alias terlalu muluk-muluk misalnya dengan bunga atau imbal balik yang terlalu besar," pungkas Sufmi.

Menurut Sufmi, jika gejala tersebut sudah terlihat dalam kasus gagal bayar Indosurya, maka Kemenkop UKM sejak awal seharuanya bisa meniup peluit peringatan.

"DPR akan memonitor kasus ini, dan dalam waktu dekat akan memanggil pihak-pihak terkait agar dana nasabah Indosurya bisa diselamatkan," tutupnya. (E-1)