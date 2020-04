Korban Tewas Akibat Covid-19 di Prancis Tembus Angka 10 Ribu

JUMLAH korban meninggal akibat virus korona (covid-19) di Prancis terus bertambah dan melampaui angka 10 ribu. Prancis kini masuk daftar empat besar negara dengan angka kematian tertinggi akibat covid-19.

Dikutip dari BBC, tiga negara lain dengan angka kematian pasien covid-19 di atas 10 ribu adalah Italia, Spanyol, dan Amerika Serikat (AS).

Berdasarkan data terbaru Universitas Johns Hopkins, Rabu (8/4) pagi, total infeksi covid-19 di Prancis telah melewati angka 110 ribu, dengan jumlah kematian 10.343.

Dalam 24 jam terakhir, otoritas kesehatan Prancis mencatat tambahan total 607 kematian dari berbagai rumah sakit.

Prancis juga mencatat ada 820 kematian tambahan dari sejumlah panti jompo, meski angka tersebut merupakan akumulasi sejak beberapa hari terakhir.

Prancis telah menetapkan kebijakan penutupan wilayah secara menyeluruh (lockdown) sejak 15 Maret. Semua warga Prancis diminta tetap berada di dalam rumah, kecuali untuk sejumlah urusan mendesak. Warga yang melanggar terancam dikenai denda.

Selasa (7/4), otoritas Prancis berencana melarang warga yang hendak melakukan olahraga atau aktivitas fisik lainnya di luar rumah. Larangan diberlakukan antara pukul 10.00 hingga 19.00.

Larangan terbaru diterapkan usai sekelompok besar warga Prancis berlari dan berolahraga di sejumlah taman pada akhir pekan kemarin. Pergerakan warga dalam jumlah besar tersebut memicu kekhawatiran akan melonjaknya jumlah kasus covid-19 di Prancis.

Sebelumnya, AS juga telah melewati angka 10 ribu dalam hal jumlah korban meninggal covid-19. Sebagian besar kematian akibat covid-19 di AS masih berasal dari negara bagian New York.

Presiden AS Donald Trump telah memperingatkan warganya untuk bersiap menghadapi pekan-pekan yang sangat berat dalam perang melawan covid-19. (OL-1)